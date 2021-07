Xbox Games With Gold für August 2021 sind bekannt: Diese Spiele sind neu dabei

Wer Xbox Live Gold abonniert hat, bekommt auch im August 2021 Zugriff auf eine Reihe neuer Games with Gold. Wie gewohnt sind auch dieses Mal vier Titel dabei. Die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox 360 könnt ihr in den angegebenen Zeiträumen herunterladen und zocken, dank Abwärtskompatibilität natürlich auch auf einer Xbox Series X oder Xbox Series S. Abseits der Abogebühren fallen für die Downloads keine weiteren Kosten an.

Neue Gratis-Games im August für Xbox One

Darksiders 3 (1. August bis 31. August)

Yooka-Laylee (16. August bis 15. September)

Neue Gratis-Games im August für Xbox 360

Lost Planet 3 (1. August bis 15. August)

Garou: Mark of the Wolves (16. August bis 31. August)

In Klammern erfahrt ihr jeweils, von wann bis wann ihr die Spiele aus dem Xbox Store herunterladen könnt.

Das Spiele-Highlight im August

Darksiders 3

Darum geht's: Darksiders 3 erzählt die Geschichte des nächsten der vier apokalyptischen Reiter. Diesmal spielen wir die peitschenschwingende Fury. In alter Serientradition findet ihr Abenteuer erneut parallel zu den ersten beiden Teilen statt. Während Krieg und Tod damit beschäftigt sind, Kriegs Namen reinzuwaschen, macht Fury Jagd auf die sieben Todsünden.

Das dritte Darksiders kehrt spielmechanisch in einigen Punkten zurück zum ersten Teil. So gibt es kein Diablo-Beutesystem und keine Dialogoptionen mehr, der Rollenspielteil tritt also wieder in den Hintergrund. Dafür wird die Action anspruchsvoller: Fury kämpft statt riesiger Horden gegen kleinere Gegnergruppen, die dafür um einiges mehr auf dem Kasten haben und präzises Timing verlangen. Die Spielwelt ist ein einziger riesiger Dungeon, den wir in Metroidvania-Manier frei erkunden.

Hier könnt ihr den GamePro-Test zum Spiel lesen:

Noch eine Empfehlung: Alle Jump&Run-Fans sollten sich zudem Yooka-Laylee zu Gemüte führen, wenn das nicht ohnehin schon geschehen ist. Der Hüpfer orientiert sich spielerisch am N64-Klassiker Banjo-Kazooie und auch wenn es einige Macken gibt, ist das Hüpfabenteuer gut gelungen.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Ihr wollt mehr zu Xbox Live Gold wissen? Hier haben wir eine Übersicht für euch. Dort findet ihr sämtliche wichtigen Informationen wie Preise, Spiele und welche Vorteile der Dienst mit sich bringt.

Welches Spiel ist euer Highlight im Mai oder überzeugt euch die Auswahl eher wenig?