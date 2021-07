PS Plus August 2021-Spiele sind offiziell: 3 Gratis-Games für PS4 und PS5

Die PS Plus-Spiele des Monats August 2021 sind offiziell bekannt. Der Leak vom letzten Wochenende hat sich bewahrheitet, folgende drei Titel für PS4 und PS5 stehen allen PS Plus-Mitgliedern in der nächsten Woche zum Download zur Verfügung:

Ab wann sind die August 2021-Spiele verfügbar? Die neuen PS Plus-Spiele stehen ab Dienstag, den 3. August 2021, für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Service zum Download bereit.

Trailershow - Das erwartet euch mit den PS Plus-Spielen im August

Damit ihr euch ein Bild von den neuen PS Plus-Titeln machen könnt, haben wir hier für euch die entsprechenden Trailer eingebettet.

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville: Ein farbenfroher PvP- und PvE-Shooter aus dem Garden Warfare-Universum. Gameplay dazu seht ihr hier:

Tennis World Tour 2: Eine Tennis-Simulation, in der ihr euch als Profi durch Turniere schlagt. Mehr dazu zeigt euch der Launch-Trailer des 2020 veröffentlichten Sportspiels.

Hunter's Arena Legends: Ein Battle Royale-Titel für 30 Spieler*innen, das im antiken Asien angesiedelt ist. Wie genau das aussieht, zeigt euch der Trailer:

Lohnen sich die August 2021-Spiele?

Falls ihr mehr über die neuen Titel erfahren möchtet, dann schaut in unserem Artikel zum PS Plus-Leak vorbei. Hier stellen wir euch Plants vs. Zombies und Co. genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht:

29 1 Mehr zum Thema PS Plus im August: Neue Gratis-Spiele bekannt, dank Sony-Leak

Jetzt aber schnell: Schnappt euch die PS Plus-Spiele des Monats Juli 2021

Die PS Plus-Spiele des August 2021-Lineups werden, wie bereits erwähnt, erst in der kommenden Woche veröffentlicht. Aktuell könnt ihr euch noch die Titel des Juli-Aufgebots herunterladen.

Unter anderem dabei: Die großartige The Last of Us-Alternative A Plague Tale: Innocence für PS5, die ihr unserer Meinung nach nicht verpassen solltet.

Alle Spiele des vorherigen Monats findet ihr hier in der Übersicht:

102 5 Mehr zum Thema PS Plus im Juli 2021 mit A Plague Tale: Innocence und mehr für PS4/PS5

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 besitzt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem mehrere PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alle 20 Spiele im Video: Der untere Trailer zeigt euch, welche Spiele ihr dank PS Plus für die PS5 bekommt:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen mit passenden Antworten in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was ist eure Meinung zum PS Plus-Lineup im August 2021? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!