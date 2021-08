Neue Spiele der Woche: Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch

In unserer wöchentlichen Release-Liste findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen für die PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen. Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, welche Spiele in der Woche vom 30. August bis zum 05. September 2021 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

31. August - Clid the Snail

31. August - Crown Trick

31. August - Monster Harvest

31. August - KeyWe

31. August - Guts 'N Goals

31. August - Rustler

31. August - Maneater: Truth Quest

31. August - Lamentum

02. September - RICO London

02. September - WRC 10

02. September - Kitaria Fables

02. September - Demon Gaze EXTRA

03. September - Big Rumble Boxing: Creed Champions

03. September - Golf Club: Wasteland

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

31. August - Guts 'N Goals

31. August - KeyWe

31. August - Lamentum

31. August - Monster Harvest

31. August - Song of Iron

31. August - The Big Con

01. September - Alveole

01. September - Galaxy Squad

01. September - Lake

01. September - Ravva and the Cyclops Curse

02. September - Kitaria Fables

02. September - Surgeon Simulator 2

02. September - Weapon of Choice DX

02. September - Yuoni

03. September - Big Rumble Boxing: Creed Champions

Neue Spiele für Nintendo Switch

31. August - Lamentum

31. August - CRASH: Autodrive

31. August - KeyWe

31. August - Rustler

01. September - Instant Sports Paradise

01. September - Galaxy Squad

01. September - Alveole

01. September - Ravva and the Cyclops Curse

02. September - MiniGolf Tour

02. September - Animal Puzzle

02. September - Armed Earth

02. September - Farmers Co-op: Out of This World

02. September - Luna's Fishing Garden

02. September - Funny Farm

02. September - White Girl

02. September - Cosmic Express

02. September - A Good Snowman is Hard to Build

02. September - Sokobond

02. September - The Magister

02. September - BOT.vinnik Chess

02. September - Kitaria Fables

02. September - Weapon of Choice DX

03. September - Endless Fables: Shadow Within

03. September - Golf Club: Wasteland

03. September - Extreme Car Driver

03. September - A Night at the Races

03. September - Angel's Punishment

03. September - Block Puzzle

03. September - Virtuous Western

03. September - Pippu: Bauble Quest

03. September - Prinny Presents NIS Classics Volume 1: Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered / Soul Nomad & the World Eaters

03. September - Big Rumble Boxing: Creed Champions

Vergesst nicht PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass!

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Abo-Services, die euch regelmäßig mit neuen Spielen versorgen, die ihr dann ohne weitere Kosten - abgesehen von denen fürs Abo - spielen könnt. Da sich der August dem Ende zuneigt, lohnt es sich, die kostenlosen Spiele noch abzustauben, bevor sie weg sind:

Hinweis: Die verschiedenen Abo-Services bieten uns darüber hinaus natürlich auch noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

