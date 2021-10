Neue Spiele der Woche bringen Shooter-Festmahl für Koop- und Zombie-Fans

Eine neue Woche, eine neue Ladung Spiele. Vom 11. bis zum 16. Oktober 2021 gibt es wieder eine Reihe an neuen Titeln für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche. Und diesmal können sich vor allem Koop- und Zombie-Fans freuen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Das Highlight in dieser Woche:

Back 4 Blood

Release: 12. Oktober 2021

12. Oktober 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Shooter, Koop

Darum geht's: Left 4 Dead-Fans aufgepasst: Back 4 Blood versteht sich als inoffizieller Nachfolger des beliebten Koop-Zombie-Shooters und funktioniert deshalb nach einem ähnlichen Spielprinzip. Kern des neuesten Shooters von Turtle Rock ist der Koop-Modus, in dem wir mit bis zu drei anderen Spieler*innen in den Kampf gegen die Zombiehorden ziehen. Dabei können wir unterschiedliche Charaktere mit individuellen Fähigkeiten wählen.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im Oktober 2021!

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?