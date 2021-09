PS Plus im Oktober 2021: Das sind die drei neuen Gratis-Games für PS4 und PS5

Sony hat die neuen PlayStation Plus-Titel für den Oktober 2021 via Blogeintrag offiziell gemacht. Im neuen Monat sind wieder PS4-Spiele und ein PS5-exklusiver Titel dabei. Die Leaks haben sich diesmal wieder bewahrheitet:

Ab wann sind die PS Plus-Spiele im Oktober 2021 im PS Store erhältlich? Die neuen Spiele sind ab Dienstag, den 5. Oktober2021 im PS Store erhältlich . Die Freischaltung erfolgt für gewöhnlich um die Mittagszeit herum, also gegen 12 Uhr. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald die Spiele online gehen.

Welche Spiele des Oktober-Lineups lohnen sich? Wie immer geben wir euch einen kurzen Überblick über die neuen Spiele des PlayStation Plus-Aufgebots, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht.

Hell Let Loose

Plattform : PS5

: PS5 Genre: Multiplayer-Shooter

Darum geht's: Im Multiplayer-Shooter Hell Let Loose geht es für euch in den zweiten Weltkrieg. Bis zu 100 Spieler*innen liefern sich hier Gefechte auf vier Quadratkilometern. Dabei seid ihr nicht nur zu Fuß unterwegs, zusammen mit der Infanterie stehen euch auch Panzer und Flugzeuge zur Verfügung.

Das macht das Spiel besonders: Neben Shooter-Action liefert Hell Let Loose euch auch ein strategisches Element. So müsst ihr etwa für Nachschubwege sorgen und Garnisonen und Außenposten bauen, um eure eroberten Areale halten zu können.

Mortal Kombat X

Plattform: PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Beat 'em up

Beat 'em up GamePro-Wertung: 87

Darum geht's: Im Prügelspiel Mortal Kombat X tretet ihr wieder in Arenen gegen andere Mitspieler*innen oder die KI mit Schlägen, Tritten, Blocks und Würfen an. Wie für die Reihe bekannt, geht es bei den Finishern wieder extrem brutal zu: Blut spritzt, Körper werden zerteilt und Extremitäten abgerissen. Jeder Fighter hat dabei drei verschiedene Stile, zwischen denen ihr wählen könnt, um die Charaktere auf euren Spielstil anzupassen.



Mehr zu Mortal Kombat X könnt ihr in unserem Test nachlesen:

PGA Tour 2K21

Plattform: PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität)

PS4 (+ PS5 dank Abwärtskompatibilität) Genre: Sport-Simulation

Sport-Simulation Metacritic-Wertung: 76

Darum geht's: Im Golf-Simulator PGA Tour 2K21 dürft ihr wieder den Golfschläger schwingen und im Karrieremodus rund um den FedExCup gegen andere Profispieler antreten. Im Multiplayer-Modus könnt ihr außerdem gegen bis zu drei weitere Mitspieler*innen euer Können beweisen.

Holt euch noch die PS Plus-Spiele für den September

Bis die neuen PS Plus-Spiele für den Monat Oktober online gehen, könnt ihr euch noch die Spiele für den September sichern. Hier findet ihr nochmal die Übersicht der kostenlosen September-Spiele:

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Alle 20 Spiele im Video: Der untere Trailer zeigt euch, welche 20 Spiele ihr dank PS Plus für PS5 bekommt:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Was haltet ihr vom PS Plus-Lineup im Oktober 2021?