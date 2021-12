Neue Spiele der Woche bringen Multiplayer-Kracher endlich auch für PlayStation und Xbox

Langsam aber sicher geht das Jahr 2021 auf die Zielgerade. Doch bis zum Beginn des neuen Jahres erwarten uns noch ein paar neue Releases. So auch in der Woche vom 13. bis zum 19. Dezember 2021 und wie in jeder Woche haben wir für euch alle wichtigen Neuerscheinungen ür PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch zusammengefasst.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Among Us

Release: 14. Dezember 2021

14. Dezember 2021 Plattform: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch (seit Ende 2020)

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch (seit Ende 2020) Genre: Multiplayer-Action

Das erwartet euch: Among Us funktioniert wie das beliebte Party-Spiel "Werwolf": Hier müssen wir die Systeme einer Raumstation reparieren, allerdings befindet sich ein Mörder bzw. Mörderin unter ihnen. In hitzigen Diskussionen suchen wir nach Hinweisen, um den Fiesling zu entlarven - dieser selbst muss taktisch klug handeln und probieren, seine Mitspieler hinters Licht zu führen.

Mit deutlicher Verspätung erscheint der Multiplayer-Kracher nun auch für die PlayStation- und Xbox-Konsolen. Auf dem PC gibt es den Titel bereits seit dem Jahr 2018, auf die Switch wurde der Titel vor fast genau einem Jahr portiert.

Neue Spiele für PS4 und PS5

14. Dezember - One Hand Clapping

15. Dezember - Among Us

15. Dezember - Aeterna Noctis

16. Dezember - Five Nights ar Freddy's: Security Breach

16. Dezember - Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

14. Dezember - One Hand Clapping

15. Dezember - Among Us

15. Dezember - Aeterna Noctis

16. Dezember - Five Nights ar Freddy's: Security Breach

16. Dezember - Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

16. Dezember - The Gunk

17. Dezember - Circus Pocus

17. Dezember - Murder Diaries 3: Santa's Trail of Blood

Neue Spiele für Nintendo Switch

13. Dezember - Shovel Knight Pocket Dungeon

13. Dezember - Sniper Time: The Shooting Range

14. Dezember - One Hand Clapping

15. Dezember - Aeterna Noctis

15. Dezember - The Letter: A Horror Visual Novel

16. Dezember - Dinosaur Jigsaw Puzzles

16. Dezember - Hashihime of the Old Book Town append

16. Dezember - Love Pop!

16. Dezember - Murder Diaries 3: Santa's Trail of Blood

16. Dezember - Omno

16. Dezember - Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

16. Dezember - Sakura Santa

17. Dezember - Aspire: Ina's Tale

17. Dezember - Crazy Zen Codeword

17. Dezember - Forgotten Hill Dillusion

18. Dezember - Him & Her 3

