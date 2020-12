Neue Spiele der Woche: Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch

Ab Mittwoch gibt es deutschlandweit erneut einen harten Lockdown. Fahrt also eure Kontakte herunter und werft - wenn ihr Zeit habt, natürlich - eure Konsolen an, um möglicherweise das ein oder andere verpasste Highlight des Jahres nachzuholen.

Was neue Releases betrifft, sieht es in der Vorweihnachtswoche allerdings etwas mau aus, denn vermeintliche Highlights stehen nicht mehr an, das Jahr tröpfelt jetzt langsam aber sicher aus. Vielleicht ist für euch aber der ein oder andere interessante Titel dabei, alle neuen Spiele der Woche findet ihr wie immer in unserer Übersicht.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler und Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Neue Spiele für PS4 und PS5

16. Dezember - MXGP 20

17. Dezember - Neptunia reVerse

17. Dezember - Nioh 2: The First Samurai (DLC)

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

16. Dezember - Colossus Down

16. Dezember - Synthetik: Ultimate

16. Dezember - Elemental War TD

18. Dezember - 60 Seconds! Reatomized

18. Dezember - 60 Parsecs!

18. Dezember - Cattch

Neue Spiele für Nintendo Switch

14. Dezember - Chill Panda

14. Dezember - Jigsaw Fun: Piece It Together!

14. Dezember - Killer Chambers

15. Dezember - Boot Hill Heroes

15. Dezember - Collection of SaGa Final Fantasy Legend

15. Dezember - Dark Grim Mariupolis

15. Dezember - Shakes on a Plane

16. Dezember - Synthetik: Ultimate

17. Dezember - Abyss of the Sacrifice

17. Dezember - Body of Evidence

17. Dezember - Defentron

17. Dezember - Dog Gone Golfing

17. Dezember - Gemy of Magic: Lost Family

17. Dezember - Kauil's Treasure

17. Dezember - Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons

17. Dezember - Outbreak: Lost Hope

17. Dezember - Traditional Tactics Ne+

17. Dezember - Unto The End

17. Dezember - Yum Yum Line

18. Dezember - 60 Seconds! Reatomized

18. Dezember - Freddy Spaghetti

18. Dezember - Shikaku Shapes

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?