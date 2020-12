PS Plus - Schnappt euch die November-Spiele, bevor sie weg sind

Gegen Mittag könnt ihr euch die Gratis-Spiele für den Dezember 2020 herunterladen. Wollt ihr euch noch schnell die aktuellen aus dem PS Store sichern, dann beeilt euch besser.

Die Gratis-Spiele im November 2020 sind Bugsnax, Mittelerde: Schatten des Krieges und die Voidheart-Edition des fantastischen Metroidvanias Hollow Knight.

Alle weiteren Infos zu den Spielen findet ihr hier im Artikel:

Ausblick: Die Gratis-Spiele im Dezember 2020

Auch im Dezember könnt ihr euch mit einem aktiven PS Plus-Abo wieder drei Gratis-Spiele herunterladen. Wie im Vormonat ist auch diesmal wieder ein Spiel für die PS5 dabei.

Die Gratis-Spiele im Dezember 2020:

Just Cause 4 (PS4)

Rocket Arena (PS4)

Worms Rumble (PS4+PS5)

Ab wann sind die Dezember 2020-Spiele erhältlich? Heute gegen Mittag könnt ihr die drei Titel mit eurer gültigen PS Plus-Mitgliedschaft ohne weitere Zusatzkosten aus dem PS Store herunterladen. Damit ihr wisst, was euch bei den Games erwartet, stellen wir sie euch hier genauer vor.

Just Cause 4

Plattform: PS4

PS4 Genre: Open World-Action

Open World-Action GamePro-Wertung: 81

Darum geht's: Das Highlight des PS Plus-Lineups im Dezember 2020 ist ohne Frage Just Cause 4. Die Fortsetzung der Open-World-Reihe von Avalanche Studios setzt erneut auf jede Menge Chaos, Zerstörung und den Greifhaken als Allzweckwaffe.

Das Besondere? Während ihr in der offenen Spielwelt eurer Zerstörungslust freien Lauf lasst, können euch heftige Unwetter überraschen: Die Wirbelstürme reißen alles was ihnen in die Quere kommt in luftige Höhen und das könnt ihr mit den richtigen Waffen (wie der Windkanone) auch für eure eigenen Zwecke nutzen, um - na, ihr erahnt es - noch mehr Zerstörung anzurichten.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: In unserem Test entpuppt sich Just Cause 4 als ein explosives, actionreiches Open World-Spiel, das sich insbesondere an Fans von Spielereihen wie GTA richtet. In Sachen Missionsdesign kann Avalanche allerdings nicht ganz mit Rockstar mithalten: So müssen wir in Just Cause 4 immer wieder eher langwierige Eroberungs-Missionen erledigen. Mehr dazu lest ihr in unserem Test:

Rocket Arena

Plattform: PS4

PS4 Genre: Hero-Shooter

Hero-Shooter Metacritic: 68

Darum geht's: Rocket Arena ist ein Hero-Shooter von Final Strike Games und Electronic Arts der im Juli 2020 erschienen ist. Hier schlagt ihr euch in 3vs3-Matches mit anderen Spieler*innen und bestreitet unterschiedliche Modi wie Knockout (klassisches 3vs3-Deathmatch), Raketenball (quasi Fußball, nur mit mehr Geballer) und Schatzsuche (wer mehr Gold sammelt, gewinnt). Jeder der verfügbaren Charaktere zeichnet sich dabei durch seine einzigartigen Raketen und Fähigkeiten aus.

Für wen es sich lohnt & für wen nicht: Auf Metacritic steht Rocket Arena bei einem Durchschnittsscore von 68 (bei 21 Kritiken). Kritisiert wird unter anderem die fehlende Langzeitmotiviation und der Mangel an Features, die Rocket Arena einzigartig machen und von der Masse an vergleichbaren Spielen abheben. Der Hero-Shooter bietet allenfalls nur kurzweiligen Spaß und richtet sich generell an eine jüngere Zielgruppe.

Worms Rumble

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Echtzeit-Strategie

Darum geht's: Mit Worms Rumble kehren die beliebten Würmer aufs Schlachtfeld zurück. Allerdings anders als gewohnt: Diesmal stürzen wir uns nicht etwa in rundenbasierte Kämpfe, sondern in Echtzeit-Gefechte, was das Spiel laut Entwicklerstudio Team 17 rasanter und chaotischer machen soll.

Im Vergleich zu den klassischen Worms-Titeln bewegen sich die Würmer in Worms Rumble schneller durch die Arenen, die zerstörbare Elemente bieten. Sie können sogar rollen und an Wänden empor springen, was jedoch alles Ausdauer verbraucht, die sich nur wieder auflädt, wenn wir uns langsamer bewegen.

Worms wird zum Battle Royale: Worms Rumble bietet drei Spielmodi, in denen 32 Spieler*innen online gegeneinander antreten: Deathmatch, Last Worm Standing und Last Squad Standing. Alle verfolgen das Battle Royale-Prinzip: Welcher Wurm oder welches Wurm-Team am Ende als letztes übrig bleibt, gewinnt. Mehr zu den Neuerungen in Worms Rumble und den Unterschieden zu den Vorgängern lest ihr hier:

Denkt außerdem an die PS Plus Collection für PS5

Habt ihr bereits eine PlayStation 5 ergattert, könnt ihr euch neben den PS Plus-Titeln noch einen Bonus sichern: Im Rahmen der "PS Plus Collection" gibt es 20 PS4-Titel, die ihr euch ebenfalls kostenlos herunterladen könnt

Der untere Trailer stellt euch die Spiele der Collection kurz vor:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich ein Abo überhaupt?

Die Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Zum Vergleich - Das gibt es im Xbox Game Pass und bei Games With Gold

Falls ihr euch fragt, was Microsoft für den Xbox Game Pass und bei den Games With Gold im Ärmel habt, dann haben wir euch oben entsprechende GamePro-Übersichten verlinkt.

In welches der PS Plus-Spiele aus dem Dezember-Lineup werdet ihr reinschauen?