Neue Spiele für PS4, Xbox, Switch: Der nächste PS4-Blockbuster kommt

Welche neuen Spiele erscheinen in dieser Woche für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch? In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle wichtigen neuen Games vom 6. bis zum 12. April 2020.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Highlight der Woche

Final Fantasy 7 Remake

Plattform: PS4

PS4 Genre: RPG

RPG Release: 10. April 2020

Darum geht's: Mit Final Fantasy 7 Remake erwartet euch die rundum überarbeitete Neuauflage des PS1-Originals mit komplett neuem Action-Kampfsystem, modernen Charaktermodellen und Umgebungen.

FF7 Remake ist in mehrere Episoden unterteilt, am 10. April erscheint der erste Part des JRPGs zunächst für PS4. Part 1 spielt ausschließlich in der Stadt Midgar, erweitert diesen Abschnitt aber mit neuen Geschichten, Nebenmissionen und mehr.

FF7 vorab in Demo testen: Falls ihr noch unsicher seid, dann könnt ihr FF7 auch in Form einer kostenlosen Demo im PS Store anspielen.

Alle neuen PS4-Spiele in der zweiten April-Woche

Alle PS4-Releases 2020:

106 2 Mehr zum Thema PS4-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Alle neuen Xbox One-Spiele in der zweiten April-Woche

07. April - Slime Rancher: Deluxe Edition

08. April - Convoy: A Tactical Roguelike

09. April - Beholder 2

11. April - Space Engineers

Alle Xbox-Releases 2020:

18 2 Mehr zum Thema Xbox One-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Alle neuen Switch-Spiele in der zweiten April-Woche

07. April - Grimvalor

07. April - Disaster Report 4: Summer Memories

08. April - Ubongo

08. April - Convoy: A Tactical Roguelike

08. April - Towertale

08. April - Galaxy of Pen & Paper +1 Edition

08. April - Pen and Paper Games Bundle

09. April - Gunbrick: Reloaded

09. April - Fight of Animals

09. April - Monster Viator

09. April - Vigor

10. April - RMX Real Motocross

10. April - Depixtion

11. April - Tharsis

Alle Switch-Releases 2020:

39 0 Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Verpasst nicht PS Plus, Xbox GWG, Game Pass & Co.

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten euch mit PS Plus, Game Pass, Games With Gold und Co. neue Spiele, die ihr herunterladen könnt.

Das waren die neuen Spiele der Woche. Verratet uns in den Kommentare, auf welche Titel ihr euch im April besonders freut!