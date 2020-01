Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch vom 20.-26. Januar

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 20. bis zum 26. Januar 2020 erscheinen. Außerdem findet ihr hier auch das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Kingdom Hearts 3 Re:Mind (DLC)

Release: 23. Januar

23. Januar Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Rollenspiel

Pünktlich zum einjährigen Jubiläum von Kingdom Hearts 3 erscheint in dieser Woche zeitexklusiv für die PS4 der erste DLC mit dem Namen Re:Mind. Am 25. Februar kommt die Erweiterung auch auf die Xbox One.

Das erwartet euch: Der DLC bietet ein komplett neues Szenario, das für sich allein steht und auch nach dem Ende der Hauptstory gespielt werden kann. In der Erweiterung wechselt ihr zudem erstmals zwischen den Charakteren, könnt so zum Beispiel Kairi oder Roxas spielen.

Die Inhalte:

Re:Mind-Szenario

Limitcut-Episode mit 13 neuen Bosskämpfen

Geheime Episode inkl. neuem Boss

Datengruß-Feature

Diashow-Feature (Erweiterung für den Foto-Modus)

Zudem kommt mit dem DLC ein Premium-Menü ins Spiel, in dem ihr den Schwierigkeitsgrad detailliert anpassen könnt.

Neue Spiele für die PS4

Kingdom Hearts 3: ReMind-DLC (23.01)

Rugby 20 (23.01)

Football, Tactics & Glory (24.01)

Neue Spiele für die Xbox One

Lumini (22.01)

Football, Tactics & Glory (22.01)

Rugby 20 (23.01)

DreamBall (24.01)

Neue Spiele für die Nintendo Switch

Caveman Chuck (21.01)

Ember (21.01)

Football, Tactics & Glory (22.01)

Warhammer 40k: Space Wolf (23.01)

Oddworld: Stranger's Wrath (23.01)

SEGA Ages Shinobi (23.01)

SEGA Ages Fantasy Zone (23.01)

SpeedRunners (23.01)

Classic Snake Adventures (23.01)

Escape from Chernobyl (23.01)

198X (23.01)

PuPaiPo Space Deluxe (23.01)

Mosaic (23.01)

Dual Brain Vol.2:Reflex (23.01)

OmoTomO (23.01)

Sinless (23.01)

Worlds of Magic: Planar Conquest (24.01)

Lumini (24.01)

Psikyo Shooting Stars Alpha (24.01)

FoxyLand 2 (24.01)

Denkt an PS Plus und Games With Gold!

Im Januar 2020 bekommt ihr als Abonnent von PS Plus bzw. Xbox Live Gold wieder ein paar Games, die ihr ohne zusätzliche Kosten (abgesehen von den Gebühren für euer Abo) herunterladen und zocken könnt.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?