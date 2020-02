Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch in der Woche vom 10. - 16. Februar

In der folgenden Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 10. - 16. Februar 2020 erscheinen. Und wie immer haben wir auch ein Highlight der Woche für euch.

Hinweis:

Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand

Highlight der Woche

Florence

Release: 13. Februar

Plattform: Nintendo Switch

Genre: Adventure, Slice of Life

Florence steckt fest. Sie hat zwar einen Job und ein Dach über dem Kopf, aber das ewige Einerlei von Arbeit, Schlafen und zwischendurch viel zu viel Zeit auf Social Media hängt ihr langsam zu den Ohren heraus. Das ändert sich, als sie Krish kennenlernt, einen Celloplayer, der sie aus ihrem grauen Alltag reisst.

Ähnlich wie Slice of Live-Comics dreht sich dieses Adventure um das echte Leben. Genauer: Um die Beziehung von Florence und Krish, ihr Lieben, Leiden und Lachen. Statt mit spektakulären Bosskämpfen beschäftigt uns das Spiel mit Situationen, die wir selbst genug kennen und deswegen genau mitfühlen können. Dazu kommt eine grafische Erzählweise, die dem Spiel unter anderem einen BAFTA-Award eingebracht hat.

In dem ganzen Trubel rund um AAA-Titel und Battle Royale-Shooter ist Florence mal etwas ganz anderes und alleine deswegen schon einen Blick wert.

Neue Spiele für die PS4

11. Februar: Mosaic

11. Februar: Pawarumi

11. Februar: Yakuza 5 (& The Yakuza Remastered Collection)

13. Februar: Azur Lane: Crosswave

14. Februar: Darksiders Genesis

14. Februar: Dreams

14. Februar: (Hardware-Release) DualShock 4 Back Button Attachment

14. Februar: Street Fighter 5: Champion Edition

14. Februar: Warriors Orochi 4 Ultimate

Neue Spiele für die Xbox One

12. Februar: Reed Remastered

14. Februar: Glass Masquerade 2: Illusions

14. Februar: Spaceland

14. Februar: UnderHero

14. Februar: Warriors Orochi 4 Ultimate

14. Februar: Darksiders Genesis

Neue Spiele für die Switch

11. Februar - Tilt Pack

13. Februar - Florence

13. Februar - Rise of Insanity

14. Februar - Railway Empire

14. Februar - Glass Masquerade 2: Illusions

14. Februar - Warriors Orochi 4 Ultimate

14. Februar - UnderHero

14. Februar - Best Friend Forever

14. Februar - Darksiders Genesis

14. Februar - Snack World: Die Schatzjagd

Zusätzliche Spiele bei PS Plus und Games with Gold

Im Februar haben vor allem kleinere Spiele die Möglichkeit zu glänzen, da viele der wirklich großen, eigentlich für diesen Monat geplanten Releases dann doch nach hinten verschoben wurden. Aber jetzt möchten wir natürlich von euch wissen: Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche besonders? Ist es eine der Neuerscheinungen? Oder gönnt ihr euch vielleicht endlich ein ganz bestimmtes Spiel, dass ihr schon ewig lange haben wolltet? Schreibt uns die Antworten in die Kommentare.