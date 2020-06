Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch: Rückkehr eines Klassikers

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni 2020 erscheinen. Wie immer picken wir uns ein Highlight heraus, das ihr auf dem Schirm haben solltet.

Info: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Spiele-Highlight der Woche

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Release: 23. Juni

23. Juni Genre: Jump 'n Run

Jump 'n Run System: PS4, Xbox One, Switch & PC

Darum geht's: Mit Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated kehrt eines der beliebtesten 3D-Jump 'n Runs der PS2-Ära in einem Remake zurück. Das Spiel lässt euch in die Haut der drei Hauptfiguren Spongebob, Patrick und Sandy schlüpfen. Das verrückte Trio muss ihre Heimat in Bikini Bottom vor der Roboterarmee des Bösewichts Plankton retten.

Neu im Remake: Erstmals könnt ihr im Multiplayer zusammen mit Freunden online oder im lokalen Couch-Koop spielen. Dabei erwartet euch ein Horde-Modus auf verschiedenen Maps mit insgesamt sieben bekannten Figuren aus dem Spongebob-Universum.

Wann kommt der GamePro-Test? Unser Review findet ihr heute ab 17 Uhr auf unserer Seite.

Neue Spiele für die PS4

22. Juni - Jump, Step, Step

23. Juni - Assetto Corsa Competizione

23. Juni - Covert

23. Juni - Pancake House

23. Juni - Star Wars Episode I: Racer

23. Juni - SpongeBob-Remake

23. Juni - Conan Chop Chop

24. Juni - Pawarumi

24. Juni - Rugby Challenge 4

24. Juni - A Summer With the Shiba Inu

24. Juni - Tower of Time

25. Juni - Hunting Simulator 2

25. Juni - Party Pumper

25. Juni - Bounty Battle

26. Juni - Ultracore

26. Juni - Pushy and Pully in Blockland

26. Juni - Super Toy Cars 2

Neue Spiele für die Xbox One

23. Juni - Assetto Corsa Competizione

23. Juni - SpongeBob-Remake

24. Juni - A Summer With the Shiba Inu

24. Juni - Octonaut

24. Juni - Night Call

25. Juni - Tower of Time

26. Juni - Yes, Your Grace

26. Juni - Dungeons 3: Complete Collection

26. Juni - Conan Chop Chop

Neue Spiele für die Nintendo Switch

22. Juni - Sword and Sandals: Spartacus

23. Juni - Conjurer Andy's Repeatable Dungeon

23. Juni - Spongebob-Remake

23. Juni - Duke Nukem 3D

24. Juni - Ninjala

24. Juni - Night Call

24. Juni - AntVentor

24. Juni - Mr. Driller DrillLand

25. Juni - Brigandine The Legend of Runersia

25. Juni - Poopdie - Chapter One

25. Juni - The Forgotten Land

25. Juni - Miden Tower

25. Juni - Urban Trial Tricky

25. Juni - Ploid Saga

25. Juni - Pachi Pachi On A Roll

25. Juni - Grimshade

25. Juni - Blair Witch

25. Juni - The Almost Gone

25. Juni - Collar X Malice

25. Juni - Tower of Time

25. Juni - Truck and Logistics Simulator

25. Juni - Unitied

25. Juni - Towaga: Among Shadows

25. Juni - Iron Wings

25. Juni - Urban Flow

25. Juni - City Driving Simulator

25. Juni - A Summer with the Shiba Inu

26. Juni - Sudoky

26. Juni - Yes, Your Grace

27. Juni - Quell Zen

