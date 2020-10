Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die Releases der Woche

In unserer Release-Liste findet ihr alle Releases für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, für die Woche vom 4. bis zum 11. Oktober 2020. Außerdem präsentieren wir euch ein ausgewähltes Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler oder Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

FIFA 21

Release: 9. Oktober 2020

9. Oktober 2020 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Genre: Sport

Das erwartet euch: Electronic Arts veröffentlicht auch in diesem Jahr wieder einen Ableger seiner immens beliebten und erfolgreichen Fußballspielreihe. FIFA 21 lässt euch einmal mehr die Wahl aus zig lizenzierten Mannschaften, mit denen ihr in einer Fülle von Modi antreten könnt. Der Ultimate Team-Modus ist selbstverständlich auch wieder an Bord.

Das ist neu: Gameplay-technisch gibt es unter anderem das "Agile Dribblingsystem", mit dem ihr den Ball noch enger am Fuß führen könnt sowie kreative Läufe für Spieler, die gerade nicht am Ball sind. Dazu kommen noch eine Rückspiel-Funktion (ja, richtig gelesen), mehr taktische Möglichkeiten im Pro Clubs-Modus, eine Koop-Funktion für Ultimate Team sowie ein überarbeiteter Karriere-Modus, auf den sich Kollege Dennis richtig freut.

14 0 Mehr zum Thema FIFA 21: Der Karriere-Modus ist endlich wieder interessant

Neue Spiele für PS4

6. Oktober - Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

8. Oktober - Bless Unleashed: Ultimate Founder's Pack

8. Oktober - Ikenfell

8. Oktober - Ride 4

9. Oktober - Ben 10: Power Trip

9. Oktober - FIFA 21

9. Oktober - The Survivalists

109 3 Mehr zum Thema PS4-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Neue Spiele für Xbox One

6. Oktober - Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

8. Oktober - Ikenfell

8. Oktober - Aery: Himmelsschloss

8. Oktober - Ride 4

9. Oktober - Ben 10: Power Trip

9. Oktober - FIFA 21

9. Oktober - The Survivalists

21 3 Mehr zum Thema Xbox One-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Neue Spiele für Nintendo Switch

6. Oktober - 9th Dawn III: Shadow of Erthil

6. Oktober - Agatha Christie: The ABC Murders

6. Oktober - Charterstone: Digital Edition

6. Oktober - From Orbit

6. Oktober - Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix

8. Oktober - Adventures of Chris

8. Oktober - Aery: Himmelsschloss

8. Oktober - AstroWings: Space War

8. Oktober - Falcon Age

8. Oktober - Filament

8. Oktober - Flipon

8. Oktober - Game Dev Tycoon

8. Oktober - Ghost of a Tale

8. Oktober - Green Hell

8. Oktober - Home: Postmortem Edition

8. Oktober - I Am Dead

8. Oktober - Ikenfell

8. Oktober - Neighbors back From Hell

8. Oktober - Piofiore: Fated Memories

8. Oktober - Puddle Knights

8. Oktober - Retro Classix Collection #1: Data East

8. Oktober - Skatemasta Tcheco

8. Oktober - Tacticool Champs

8. Oktober - The Legend of Ninja

8. Oktober - The Ramen Sensei

8. Oktober - Tiki Brawl

8. Oktober - Torn Tales: Rebound Edition

8. Oktober - WarriOrb

9. Oktober - The Survivalists

69 1 Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass im Oktober 2020!

Jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit den Games with Gold neue Spiele, die ihr "kostenlos" herunterladen könnt. Und auch der Games Pass sowie PS Now werden jeden Monat mit neuen Titeln erweitert bestückt. Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?