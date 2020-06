Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die Releases der Woche

In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 8. bis zum 14. Juni 2020 erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Warborn

Release: 12. Juni

12. Juni Genre: Strategie

Strategie System: PS4, Xbox One, Switch, PC

Darum geht's: Warborn ist ein rundenbasierter Strategietitel, in dem Mech-Kampfroboter um die Vorherrschaft auf den Planeten des Sonnensystems kämpfen. Dabei können Spieler einen von vier Kommandeuren wählen, deren Truppen über unterschiedliche Einheitentypen und Fähigkeiten verfügen.

Die Szenarien werden in 2D-Grafik mit Hexagon-Feldern dargestellt. Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet Warborn auch einen Multiplayer-Modus, in dem sich zwei Spieler duellieren können. Der Titel erscheint für alle Konsole und den PC.

Neue Spiele für die PS4

9. Juni - Fault:Milestone One

9. Juni - Jump King

9. Juni - Project Warlock

9. Juni - Pushy and Pully in Blockland

9. Juni - Yoga Master

10. Juni - Firefighters: Airport Heroes

10. Juni - Pity Pit

11. Juni - Beyond Blue

12. Juni - Warborn

PSVR

9. Juni - Let's Create! Pottery VR

Neue Spiele für die Xbox One

10. Juni - Demon's Tier +

11. Juni - Beyond Blue

11. Juni - Evan's Remains

12. Juni - BQM - Block Quest Maker (Complete Edition)

12. Juni - Goosebumps Dead of Night

12. Juni - Project Warlock

12. Juni - Realpolitiks New Power

12. Juni - Warborn

Neue Spiele für Nintendo Switch

9. Juni - 1971 Project Helios

9. Juni - Demon's Tier +

9. Juni - Jump King

11. Juni - Ancestors Legacy

11. Juni - Cosmic Defenders

11. Juni - Evan's Remains

11. Juni - Magazine Mogul

11. Juni - Project Warlock

12. Juni - Dots 8

12. Juni - Half Dead

12. Juni - House Flipper

12. Juni - Pew Paw

12. Juni - Remnants of Naezith

12. Juni - Rogue Robots

12. Juni - Super Toy Cars 2

12. Juni - Warborn

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im Juni 2020

Vergesst nicht, dass es jeden Monat neue Spiele gibt, die PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold abgesehen von den Kosten fürs Abo ohne weitere Kosten herunterladen könnt. Und auch der Xbox Game Pass bekommt regelmäßig Nachschub - im Juni 2020 kommt unter anderem No Man's Sky dazu.

