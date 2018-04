Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Release-Liste 16. bis 22. April

Ein Release überschattet in der Woche vom 16. bis 22. April alle anderen. Am 20. April geht Kratos im neuen God of War für die PS4 an den Start und hat dieses Mal seinen Sohn Atreus im Gepäck. Wie genial das Actionspiel ist, könnt ihr in Ann-Kathrins Test nachlesen.

Außerdem erscheinen in dieser Woche unter anderem noch Yakuza 6: The Song of Life für die PS4 und The Way: Remastered für die Switch.

Disclaimer: Releases können sich kurzfristig ändern. Diese Liste erhebt außerdem keinen Vollständigkeitsanspruch. Sollten sich Daten ändern oder neue Spiele hinzukommen, aktualisieren wir diese Übersicht.

Dienstag, 17. April

It's Spring Again - Switch

Party Trivia - Switch

Wild Guns: Reloaded - Switch

Yakuza 6: The Song of Life - PS4

Donnerstag, 19. April

ACA NeoGeo: Real Bout Fatal Fury Special - Switch

BAFL: Brakes Are for Losers - Switch

Manticore: Galaxy on Fire - Switch

Neo Atlas 1469 - Siwtch

Ninja Striker! - Switch

Freitag, 20. April

God of War - PS4

The Way: Remastered - Switch

Noch mehr Spiele im April 2018 zeigen wir euch in unserer Monatsvorschau: