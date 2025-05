"Hat mir Albträume verschafft": Pedro Pascal erinnert sich an die schlimmste Szene, die er je drehen musste und sie kommt nicht aus The Last of Us

Aktuell ist Pedro Pascal als Joel in The Last of Us zu sehen.

Pedro Pascal gehört aktuell wohl zu den beliebtesten Serien-Schauspielern. Aktuell ist er etwa in der Rolle von Joel in der zweiten Staffel der HBO-Umsetzung von Naughty Dogs The Last of Us zu sehen. Kürzlich hat er über seine schlimmste Szene gesprochen und die stammt nicht aus dem PlayStation-Hit.

ACHTUNG, es folgen massive SPOILER zu Staffel 2 Folge 2 von The Last of Us und der Spielvorlage!

Diese Szene war für Pedro Pascal am schlimmsten

Alle, die die "Last of Us"-Serie gesehen haben, dürften bei diesem Thema natürlich erst einmal an den brutalen und tragischen Tod von Joel in der zweiten Folge der zweiten Staffel denken. Tatsächlich stammt die besagte Szene aber aus einer anderen Serie.

Pedro Pascal war in den letzten Jahren in vielen Produktionen prominent zu sehen, etwa als Hauptfigur in der Star-Wars-Serie The Mandalorian, als Agent Javier Peña in Narcos und natürlich als Prinz Oberyn Martell in Game of Thrones.

Falls ihr letzteres bis eben vergessen hattet, dürftet ihr schon wissen, welche Szene Pascal im Gespräch mit Comicbook als seine schlimmste anführt.

Prinz Oberyn spielt vor allem in der vierten Staffel der Fantasy-Serie eine wichtige Rolle. Zumindest bis er in der achten Episode einen der wohl grausamsten Tode der ganzen Show erleben muss.

Im Duell gegen Ser Gregor Clegane alias "Der Berg", sieht Martell schon wie der sichere Sieger aus. Er fühlt sich aber zu sicher und vermeidet es, seinem Widersacher den entscheidenden Schlag zu versetzen. Der rappelt sich plötzlich auf und macht seinem Namen alle Ehre, indem er dem verdutzten Prinzen kurzerhand direkt durch die Augen den Schädel eindrückt.

Eine heftige Szene für das Publikum, aber auch den Schauspieler, der davon auch "Albträume hatte", wie er im Gespräch sagt. Immerhin wusste er allerdings vorher, was passieren würde, was ihn ein bisschen gerettet habe.

Das Gespräch stammt allerdings von vor der Ausstrahlung der zweiten Folge der zweiten Staffel von The Last of Us. Möglicherweise würde Pascal diese Frage heute also ganz anders beantworten.

Welche Szene findet ihr schlimmer?