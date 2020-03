In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 9. bis zum 15. März 2020 erscheinen.

Nach der Flaute in der letzten Woche gehen die Releases dieses Mal in die Vollen. Gleich zwei große Releases ersehnter Exklusiv-Titel für die PS4 und die Xbox One stehen an, diese haben wir uns direkt als Highlights für diese Woche herausgepickt.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Ori and the Will of the Wisps

Release: 11. März 2020

11. März 2020 Genre: Metroidvania

Metroidvania System: Xbox One

Knapp fünf Jahre hat es seit dem grandiosen Erstling Ori and the Blind Forest gedauert, ab dem 11. März ist das langerwartete Ori and the Will of the Wisps endlich erhältlich.

Darum geht's: Als Waldgeist Ori erkundet ihr die riesige Spielwelt Niwen nach eurem verschwundenen Eulenfreund Ku. Metroidvania-typisch erweitert ihr währenddessen euer Move-Set und gelangt so nach und nach in Gebiete, die vorher unerreichbar waren.

Die Entwickler der Moon Studios setzen nicht nur auf mehr Umfang, sondern auch ein überarbeites Kampf- und Speichersystem. Außerdem gibt es endlich Endbosskämpfe. Mehr zu Ori 2 lest ihr in unserer Preview:

58 4 Mehr zum Thema Ori and the Will of the Wisps angespielt - Tendenz: Granate!

Nioh 2

Release: 13. März

13. März Genre: Action-RPG

Action-RPG System: PS4

Viele PS4-Spieler erwarten dagegen sehnsüchtig die Ankunft des Soulslikes Nioh 2.

Darum geht's: Nioh 2 spielt vor den Ereignissen von Teil 1. Ihr schlüpft in die Rolle von Söldner Hideyoshi, der gegen Geld Jagd auf Yokai macht. Wie schon im Vorgänger steht auch im zweiten Teil das blitzschnelle Kampfsystem im Vordergrund, laut den Entwicklern gibt es nun zudem mehr Gegner und Bosse.

Mehr zum Spiel lest ihr in der Vorschau von Dennis:

50 0 Mehr zum Thema Nioh 2 ist noch immer das schnellste & brachialste Soulslike

Neue Spiele für die PS4

10. März - Langrisser I & II

10. März - Monster Viator

10. März - Super Destronaut: Land Wars

11. März - Jump, Step, Step

12. März - Hidden Through Time

12. März - Neon City Riders

13. März - My Hero One's Justice 2

13. März - Nioh 2



PSVR

10. März - Covert

Liste: Alle PS4-Spiele 2020

Hier sind alle PS4-Games, die 2020 erscheinen

Neue Spiele für die Xbox One

11. März - Ori and the Will of the Wisps

13. März - Mecho Tales

13. März - My Hero One's Justice 2

13. März - Ritual: Crown of Horns

Liste: Alle Xbox One-Spiele 2020

Hier sind alle Xbox One-Games, die 2020 erscheinen

Neue Spiele für Nintendo Switch

10. März - Shadows

12- März - A Street Cat's Tale

12. März - Brotherhood United

12. März - Half Past Fate

12. März - Hidden in Plain Sight

12. März - Hidden Through Time

12. März - inbento

12. März - Mystic Vale

12. März - Neon City Riders

12. März - NinNinDays

12. März - Overpass

13. März - Alder's Blood

13. März - Dead or School

13. März - Jump, Step, Step

13. März - Langrisser I & II

13. März - My Hero One's Justice 2

13. März - Rack N Ruin

13. März - Rainbows, Toilets & Unicorns

13. März - Stela

13. März - Super Destronauts

13. März - Syder Reloaded

13. März - Trancelation

13. März - Yoga Master

Liste: Alle Switch-Spiele 2020

Hier sind alle Games für Switch, die 2020 erscheinen

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im März 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Und auch der Xbox Games wird wie jeden Monat mit neuen Spielen bestückt - im März 2020 unter anderem mit Ori 2.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?