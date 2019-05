In dieser Woche verabschiedet sich der Mai und macht dem Juni Platz. Und auch in dieser Woche, also in der Zeit vom 27. Mai bis 2. Juni, gibt es eine ganze Reihe von Releases für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Hier präsentieren wir euch in jeder Woche die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserer persönlichen Highlights.

Die Switch hat in dieser Woche mit 25 Releases im Vergleich zu den anderen beiden Systemen deutlich die Nase vorn, allerdings erscheinen auf der Nintendo-Konsole auch einige Umsetzungen "bekannter" Spiele.

Die Highlights der Woche

Layers of Fear 2

Release: 28. Mai

Plattformen: PS4, Xbox One und PC

Um was geht's?

In Layers of Fear 2 schlüpft ihr in die Rolle eines Schauspielers aus der Stummfilmära. Der befindet sich für einen Dreh auf einem Kreuzfahrtschiff, allerdings scheint dort etwas gewaltig schiefzulaufen, so dass ihr nach kurzer Zeit das wie ausgestorben scheinende Schiff untersuchen müsst und dabei von grausigen Horrorvisionen malträtiert werdet.

Ann-Kathrin hat das Spiel bereits getestet:

Psycho-Horror mit Hindernissen

Layers of Fear 2 im Test

Brothers: A Tale of Two Sons

Release: 28. Mai

Plattformen: Switch

Um was geht's?

Das exzellente Brothers: A Tale of Two Sons gibt es schon recht lange für andere Systeme, nichtsdestotrotz empfehlen wir das Spiel natürlich auch allen Switch-Besitzern. Brothers erzählt die ergreifende Geschichte zweier Brüder, die sich auf den Weg zu einer Heilquelle machen, um ihren sterbenden Vater zu retten. Ein Clou des Spiels ist unter anderem die Steuerung, denn jeden der Brüder steuert ihr mit jeweils einem Analogstick.

Für mehr Infos lest ihr am besten unseren Originaltest:

Mit Herz und Hirn

Brothers: A Tale of Two Sons im Test

Release-Kalender: 27. Mai bis 2. Juni

5 neue Spiele für die PS4:

Among the Sleep: Enhanced Edition - 28. Mai

Blood & Truth - 28. Mai

Layers of Fear 2 - 28. Mai

Home Sweet Home - 31. Mai

PixARK - 31. Mai

5 neue Spiele für die Xbox One:

Among the Sleep: Enhanced Edition - 28. Mai

Layers of Fear 2 - 28. Mai

Void Bastards - 29. Mai

Outer Wilds - 30. Mai

PixARK - 31. Mai

25 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Little Friends: Dogs & Cats - 28. Mai

Chime Sharp - 28. Mai

Brothers: A Take of Two Sons - 28. Mai

GoFishing 3D - 28. Mai

Crystal Crisis - 28. Mai

Happy Words - 29. Mai

Terra Tech - 29. Mai

Among the Sleep: Enhanced Edition - 29. Mai

Vectronom - 29. Mai

Animated Jigsaws Collection - 30. Mai

Ragtag Adventures - 30. Mai

Anarcute - 30. Mai

30-in-1 Game Collection: Volume 2 - 30. Mai

Ages of Mages: The Last Keeper - 30. Mai

Gato Roboto - 30. Mai

Lapis x Labyrinth - 31. Mai

Warlock's Tower - 31. Mai

Robot Squad Simulator - 31. Mai

Watermelon Party - 31. Mai

Super Arcade Soccer - 31. Mai

Selma and the Wisp - 31. Mai

PixARK - 31. Mai

Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa - 31. Mai

Golem Gates - 31. Mai

Crypt of the Serpent King - 31. Mai

Denkt an PS Plus und Games With Gold im Mai!

Nur noch in dieser Woche könnt ihr euch die meisten der kostenlosen Mai-Games auf Xbox Live Gold und PS Plus herunterladen.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?