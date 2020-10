PS4, Xbox & Switch: Spiele der Woche holen Mario Kart in's echte Leben

In der Woche vom 12. bis zum 18. Oktober 2020 erscheinen wieder einige spannende Titel für PS4, Xbox One und Switch. Unsere wöchentliche Release-Liste verrät, was euch erwartet.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir von den Publishern und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Zunächst stellen wir euch den größten Release der Woche genauer vor:

Mario Kart Live: Home Circuit

Release: 16. Oktober

16. Oktober Plattformen: Nintendo Switch

Darum geht's: Mit Mario Kart Live erwarten uns nicht einfach nur ein neuer Ableger der Funracer-Reihe, sondern ein ganz neues Spielkonzept. Anstatt auf der Konsole zu fahren, greifen wir direkt zum ferngesteuerten Kart-Fahrzeug und rasen durch die Wohnung oder die Nachbarschaft - und trotzdem soll sich alles ganz wie Mario Kart anfühlen.

Dafür sorgt die AR-Einbindung, die uns ermöglicht, die Strecke in der echten Welt auch auf der Switch zu verfolgen und dort Power-ups zu sammeln und KI-Gegner zu überholen. Am ferngesteuerten Auto ist nämlich eine Kamera angebracht, die die von uns selbst angelegten Strecken abfilmt und in das Spiel überträgt.

Was alles in Mario Kart Live: Home Circuit möglich sein wird, erfahrt ihr hier genauer:

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

13. Oktober - Monster Truck Championship

13. Oktober - Robotics; Notes Double Pack

13. Oktober - Robotics; Notes Elite

13. Oktober - Robotics; Notes DaSH

13. Oktober - G.I. Joe: Operation Blackout

13. Oktober - Torchlight 3

14. Oktober - Re:Turn - One Way Trip

15. Oktober - Cloud Punk

15. Oktober - Doodle God: Evolution

15. Oktober - This is the Zodiac Speaking

15. Oktober - Bless Unleashed

15. Oktober - The Jackbox Party Pack 7

15. Oktober - Cake Bash

15. Oktober - Ranji: An Ancient Epic

15. Oktober - Space Crew

16. Oktober - NHL 21

16. Oktober - Aquanox Deep Descent

16. Oktober - 9 Monkeys of Shaolin

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

13. Oktober - Remothered: Broken Porcelain

13. Oktober - G.I. Joe: Operation Blackout

13. Oktober - Red Wings: Aces of the Sky

13. Oktober - Forgone

13. Oktober - Torchlight 3

14. Oktober - Shadow Gangs

14. Oktober - Re:Turn - One Way Trip

14. Oktober - Cook, Serve Delicious! 3?!

15. Oktober - Cake Bash

15. Oktober - Ranji: An Ancient Epic

15. Oktober - Space Crew

15. Oktober - Cloud Punk

15. Oktober - The Jackbox Party Pack 7

16. Oktober - NHL 21

16. Oktober - Aquanox Deep Descent

16. Oktober - 9 Monkeys of Shaolin

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

12. Oktober - Petal Crash

13. Oktober - G.I. Joe: Operation Blackout

13. Oktober - Remothered: Broken Porcelain

13. Oktober - Forgone

14. Oktober - Cook, Serve Delicious! 3?!

14. Oktober - Vigil: The Longest Night

15. Oktober - Burst Shooter

15. Oktober - Along the Edge

15. Oktober - Seers Isle

15. Oktober - Terror Squid

15. Oktober - Dustoff Z

15. Oktober - Cloudpunk

15. Oktober - Ring of Pain

15. Oktober - Hunting Simulator 2

15. Oktober - Castle of no Escape

15. Oktober - The Jackbox Party Pack 7

15. Oktober - Johnny Rocket

15. Oktober - Alpaca Ball: Allstars

15. Oktober - My Universe - Meine Schulklasse

15. Oktober - This is the Zodiac Speaking

15. Oktober - Dream

16. Oktober - Zoids Wild Blast Unleashed

16. Oktober - Mario Kart Live: Home Circuit

16. Oktober - Postal REDUX

16. Oktober - Bright Paw

16. Oktober - Crown Trick

16. Oktober - Two Parsecs from Earth

16. Oktober - Prinny: Can I Really Be the Hero?

16. Oktober - Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!

16. Oktober - Tin & Kuna

16. Oktober - 9 Monkeys of Shaolin

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

