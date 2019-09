In unserer Release-Liste zeigen wir euch alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 16. September bis 22. September 2019 auf den Markt kommen. Außerdem picken wir einige Highlights aus der Liste heraus, um sie euch genauer vorzustellen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Diese neuen Spiele-Releases dürft ihr nicht verpassen

Plattform: Switch

Switch Release: 20. September 2019

20. September 2019 Genre: Action Adventure

Darum geht's: Zelda Link's Awakening ist die Switch-Neuauflage des 26 Jahre alten Originals für den Game Boy. Nachdem Link Ganon bezwungen hat, unternimmt er eine Reise übers Meer. Ein Sturm kommt ihn in die Quere, sein Boot sinkt und er findet sich am Strand der mysteriösen Insel Cocolint wieder. Um den geheimnisvollen Ort wieder verlassen zu können, muss er acht Musikinstrumente aus acht Dungeons bergen.

Untitled Goose Game

Plattform: Switch

Switch Release: 20. September 2019

20. September 2019 Genre: (tierische) Action

Darum geht's: Wir brechen in Gärten ein, klauen die Schlüssel eines Farmers und machen uns dann ein leckeres Picknick. Dabei schlüpfen wir aber nicht in die Haut eines menschlichen Unruhetreibers, sondern ins Federkleid einer Gans, die arglose Dorfbewohner in den Wahnsinn treibt!

Das Gameplay mischt Elemente der Genres Puzzles, Stealth und Sandbox mit einer einfachen Steuerung: Eine Taste zum Schnattern, eine Taste, um Dinge mit dem Schnabel zu schnappen. Die perfekten Werkzeuge zum Terrorisieren armer Menschen.

Denkt an PS Plus und Games With Gold im September

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?