Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch: Überraschung für SciFi-Fans

Auch diese Woche zeigen wir euch alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch in unserer Release-Liste, die in der Woche vom 27. Januar bis zum 02. Februar 2020 erscheinen. Außerdem findet ihr hier auch das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Journey to the Savage Planet

Release: 28. Januar

28. Januar Plattform: PS4, Xbox One, Switch

PS4, Xbox One, Switch Genre: Action-Adventure

No Man's Sky in albern: Wer die bunten Planeten aus No Man's Sky mochte, aber lieber etwas mehr Gameplay-Action möchte, sollte sich Journey to the Savage Planet anschauen. Auch hier gibt es seltsame Aliens, schräge Pflanzen und vor allem knallige Farben. Im Auftrag der Firma Kindred Aerospace sollen wir einen unbekannten Planeten erforschen und alles darauf dokumentieren - ganz im Dienste der Wissenschaft.

Erforschen, Scannen, Craften, Lachen: In Journey to the Savage Planet erkunden wir den Planeten AR-Y 26 und müssen sämtliche Lebensformen kategorisieren, analysieren und uns selbst mit Upgrades versehen, damit wir vorankommen. Was dröge klingt, scheint aber urkomisch zu werden. Die unterhaltsamen Gameplay-Trailer versprechen eine absurde Reise voller Überraschungen.

Metroid-Fans dürfen sich freuen: Wer ein Herz für das Metroidvania-Prinzip hat und gern Spielwelten erkundet, in denen wir erst nach und nach alle Geheimnisse lüften können, wird mit Journey to the Savage Planet glücklich. Mit zahlreichen Upgrades können wir uns mit neuen Fähigkeiten ausstatten und bisher unüberwindbare Hindernisse hinter uns lassen.

Auch im Koop-Modus: Wer möchte, kann auch zu zweit durch die bizarren Landschaften streifen und die Flora und Fauna von AR-Y 26 festhalten. Doppelt forscht besser, so sagt man ja.

Neue Spiele für die PS4

Kentucky Route Zero: TV Edition (28.01.)

Pillars of Eternity 2: Deadfire (28.01.)

Journey to the Savage Planet (28.01.)

It Came From Space And Ate Our Brains (28.01.)

Lode Runner Legacy (29.01.)

Music Racer (29.01.)

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire (29.01.)

Top Run (29.01.)

Coffee Talk (29.01.)

Arc of Alchemist (30.01.)

Autobahn Police Simulator (30.01.)

Bookbound Brigade (30.01.)

Code Shifter (30.01.)

The Incredible Adventures of Van Helsing III (30.01.)

Mad Age & This Guy (30.01.)

Throw Anything (PSVR) (30.01.)

The Inner Friend (31.01.)

Willy Jetman: Astromonkey's Revenge (31.01.)

Kwaidan (31.01.)

Milo's Quest (31.01.)

oOo: Ascension (31.01.)

Pro Deer Hunting (31.01.)

Saboteur! (31.01.)

Shadow the Ronin (31.01.)

Vigilante Ranger (PSVR) (31.01.)

Neue Spiele für die Xbox One

Kentucky Route Zero: TV Edition (28.01.)

Pillars of Eternity 2: Deadfire (28.01.)

Journey to the Savage Planet (28.01.)

Music Racer (29.01.)

Code Shifter (30.01.)

Coffee Talk (30.01.)

Hyperdot (31.01.)

Neue Spiele für die Nintendo Switch

Super Tennis (27.01.)

Motorcycle Mechanic Simulator (27.01.)

It Came From Space And Ate Our Brains (28.01.)

Kentucky Route Zero: TV Edition (28.01.)

Actual Sunlight (28.01.)

Music Racer (29.01.)

Horse Farm (29.01.)

Coffee Talk (29.01.)

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire (30.01.)

Eclipse: Edge of Light (30.01.)

Bookbound Brigade (30.01.)

Urosis DX (30.01.)

Speaking Simulator (30.01.)

Skellboy (30.01.)

Prison Princess (30.01.)

Never Again (30.01.)

Ascendant Hearts (30.01)

Aviary Attorney: Definitive Edition (30.01.)

Ash of Gods: Redemption (31.01.)

Hypercharge Unboxed (31.01.)

Heroland (31.01.)

Reknum (31.01.)

Bridge Constructor Ultimate Edition (31.01.)

Indie Gems Bundle - JRPG Edition (31.01.)

Not Tonight: Take Back Control Edition (31.01.)

Milo's Quest (31.01.)

Super Battle Cards (31.01.)

Touchdown Pinball (31.01.)

Willy Jetman: Astromonkey's Revenge (31.01.)

Denkt an PS Plus und Games With Gold!

Im Januar 2020 bekommt ihr als Abonnent von PS Plus bzw. Xbox Live Gold wieder ein paar Games, die ihr ohne zusätzliche Kosten (abgesehen von den Gebühren für euer Abo) herunterladen und zocken könnt.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?