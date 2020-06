Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch: Der bislang größte Blockbuster 2020

Es ist wieder soweit - eine neue Woche, viele neue Spiele. Wir verraten euch wieder, welche Games für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Vom 15. bis zum 21. Juni ist alles mit dabei. Wie immer verraten wir euch auch die Highlights der Woche, damit ihr das Wichtigste stets im Blick habt.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

The Last of Us: Part 2

Release: 19. Juni

19. Juni Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Adventure

Worum geht's? Vermutlich wissen die meisten von euch ohnehin, was für ein Blockbuster da auf euch wartet. Für alle anderen: The Last of Us 2 ist das direkte Sequel zum PS3-Spiel aus dem Jahr 2013. Pilzsporen, die ihre Wirte quasi zu "Zombies" machen, verwandeln die Welt in eine Post-Apokalypse und die Menschheit kämpft um's Überleben.

In Teil 2 ist Ellie längst erwachsen und lebt ihr Leben in der halbwegs sicheren Siedlung Jackson. Leider gerät ihr Leben aber aus den Fugen und wir begleiten Ellie, wie sie nach einem traumatischen Erlebnis auf Rache sinnt und zurückschlagen möchte.

Falls ihr euch mehr über The Last of Us: Part 2 informieren möchtet, empfehle ich euch unseren großen Test zum Spiel:

401 22 Mehr zum Thema The Last of Us 2 im Test: Ein schonungsloses Meisterwerk

Neue Spiele für die PS4

16. Juni - Desperados 3

16. Juni - Spirit of the North

19. Juni - Ion Fury

19. Juni - Mini Motor Racing X

19. Juni - New Super Lucky's Tale

19. Juni - The Last of Us: Part 2

19. Juni - Ys: Memories of Celceta

Alle PS4-Releases 2020:

119 2 Mehr zum Thema PS4-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Neue Spiele für die Xbox One

16. Juni - Disintegration

16. Juni - Colt Canyon

16. Juni - Desperados 3

17. Juni - Timberman VS

18. Juni - Waking

19. Juni - Hard West Ultimate Edition

Alle Xbox One-Releases 2020:

18 2 Mehr zum Thema Xbox One-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Neue Spiele für die Nintendo Switch

16. Juni - Summer in Mara

16. Juni - Colt Canyon

16. Juni - Farmer's Dynasty

16. Juni - Spirit of the North

17. Juni - I dream of you and ice cream

17. Juni - Edna & Harvey: The Breakout - Anniversary Edition

17. Juni - Across the Grooves

18. Juni - Hakoniwa Explorer Plus

18. Juni - Tcheco in the Castle of Lucio

18. Juni - One Way Heroics Plus

18. Juni - Endless Fables: Dark Moor

18. Juni - Seeds of Resilience

18. Juni - My Butler

18. Juni - Destrobots

18. Juni - Aery - Little Bird Adventure

18. Juni - Polandball: Can Into Space

18. Juni - Working Zombies

18. Juni - Push the Crate 2

18. Juni - Ruiner

18. Juni - Blood and Guts Bundle

19. Juni - Burnout Paradise Remastered

19. Juni - Railway Empire

19. Juni - Borderlands: Game of the Year Edition

19. Juni - The Coma 2: Vicious Sisters

19. Juni - Radio Squid

19. Juni - Super Soccer Blast

Alle Switch-Releases 2020:

43 0 Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im Juni 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Und auch der Xbox Games Pass wird wird jeden Monat mit neuen Spielen bestückt.

PS Plus: Im Juni gibt's aktuell noch Call of Duty: WW2

Xbox Games With Gold: Für Fans von kunterbunten Platformern

Xbox Game Pass: Diese Spiele sind jetzt neu dabei

PS Now: Jetzt auch mit Metro Exodus

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?