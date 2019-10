Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch: Was ihr jetzt zocken müsst

Welche Games gibt's diese Woche neu für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch? In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele, die in der Woche vom 7. bis 13. Oktober auf den Markt kommen. Die neuen Spiele-Highlights der Woche stellen wir euch hier wie gewohnt ebenfalls vor.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Was ist das Highlight der Woche?

Concrete Genie

Release: 8. Oktober 2019

8. Oktober 2019 Plattform: PS4

PS4 Genrie: Action-Adventure, Puzzle

Darum geht's: In Pixelopus' Action-Adventure Concrete Genie steuern wir den Teenager Ash und lassen seine trostlose Heimatstadt mit Zeichnungen wieder zum Leben erwachen.

Der PS4-Exklusivtitel bringt zudem zwei separate VR-Modi mit sich: Im ersten Modus folgen wir dem neugierigen Klecks Dschinn unter den Leuchtturm einer Stadt, um die eintönigen Umgebungen eizufärben. Im zweiten Modus "Freies Malen" können wir uns hingegen kreativ ausleben in der Egoperspektive den Pinsel schwingen. Egal ob Straßen oder Wände - die gesamte Umgebung kann nach Belieben bemalt werden.

Neue Spiele für die PS4

Neue Spiele für die Xbox One

Neue Spiele für Nintendo Switch

Denkt an PS Plus und Games With Gold im Oktober

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt, wenn ihr über das jeweilige Abo verfügt.

