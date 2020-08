Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch mit Rollenspiel-Highlight 2020

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 24. August bis zum 30. August 2020 erscheinen. Wie gewohnt, präsentieren wir euch auch das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich jederzeit seitens der Entwickler oder Publisher ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Spiele-Highlight der Woche

Wasteland 3

Release: 28. August

28. August Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Direkt im Xbox Game Pass? Ja

Um was geht's: Im Rollenspiel Wasteland 3 spielen wir eine Gruppe Überlebender und kämpfen uns in taktischen Rundenschlachten durch ein postapokalyptisches Ödland. Das Setting basiert diesmal auf dem US-Bundesstaat Colorado, wo ihr eure Ranger-Basis ausbaut und dank eines überarbeiteten Dialogsystems mit allerlei NPCs ins Gespräch kommt.

Erstmals erhält die Wasteland-Serie auch einen Koop-Modus. Dabei können zwei Spieler die Kontrolle über eine Gruppe haben und sich dabei gegenseitig bei Missionen unterstützen. Wie das in der Praxis ausschaut, sehr ihr oben im Trailer.

Neue Spiele für PS4

25. August - Madden NFL 21

25. August - No Straight Roads

25. August - Street Power Football

25. August - Descenders

25. August - Project Cars 3

26. August - The Suicide of Rachel Foster

27. August - Skyhill: Black Mist

27. August - FF Crystal Cronicles Remaster

27. August - Hypnospace Outlaw

28. August - Captain Tsubasa: Rise of New Champions

28. August - Immortal Realms: Vampire Wars

28. August - Wasteland 3

28. August - Shing!

28. August - Windbound

28. August - Nexomon: Extinction

28. August - Mighty Gunvolt Burst

28. August - Giraffe und Annika

28. August - Road to Guangdong

Neue Spiele für Xbox One

25. August - Madden NFL 21

25. August - No Straight Roads

25. August - Project Cars 3

26. August - The Suicide of Rachel Foster

27. August - Hypnospace Outlaw

27. August - Tell Me Why

27. August - Liege Dragon

27. August - Skyhill: Black Mist

28. August - Windbound

28. August - Giraffe und Annika

28. August - Wasteland 3

28. August - Double Kick Heroes

28. August - Hexagroov: Tactical DJ

28. August - Road to Guangdong

28. August - Nexomon: Extinction

Neue Spiele für Nintendo Switch

24. August - Rusty Gun

25. August - Street Power Football

25. August - No Straight Roads

25. August - Over the Alps

26. August - Jenny LeClue: Detectivu

26. August - Talking Tom Candy Run

26. August - Jets 'n' Guns 2

27. August - Hero Hours Contract

27. August - Serious Scramblers

27. August - Commander Keen in Keen Dreams

27. August - Moon

27. August - Alphaset by POWGI

27. August - Ultimate Fishing Simulator

27. August - Best Friend Forever

27. August - Newton's Cradle Puzzle Game

27. August - Deadly Days

27. August - Tank Mechanic Simulator

27. August - Hypnospace Outlaw

27. August - Struggling

28. August - Nexomon: Extinction

28. August - Windbound

28. August - Death's Hanover

28. August - Colour Jumper

28. August - Solitaire Klondike Minimal

28. August - Grim Legends: The Forsaken Bride

28. August - Captain Tsubasa: Rise of New Champions

28. August - Immortal Realms: Vampire Wars

28. August - Giraffe und Annika

28. August - Road to Guangdong

29. August - Collapsed

Denkt an PS Plus, PS Now, Games With Gold & Xbox Game Pass im August 2020!

Vergesst nicht, dass es jeden Monat neue Spiele gibt, die PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Xbox Live Gold abgesehen von den Abo-Gebühren ohne weitere Kosten herunterladen können. Und auch der Xbox Game Pass wird regelmäßig mit neuen Spielen aufgefüllt, im August unter anderem mit Tell Me Why.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?