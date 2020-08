PS Now im August 2020 mit RPG-Überraschungshit, Hitman 2 & mehr

Neue PS Now-Games im Juli 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Mit GreedFall können Fans der alten BioWare-RPGs auf ihre Kosten kommen. Zusätzlich zu den drei Hauptspielen gibt es auch wieder sechs Bonustitel.

Ab sofort verfügbar:

Die neuen Hauptspiele vorgestellt

Greedfall

Darum geht's: Greedfall mischt Fantasy- und Kolonialzeit-Szenarien zusammen und spielt in einer alternativen Version des 17. Jahrhunderts, in der Siedler auf einer neuen Welt voller Magie namens Teer Fradee Fuß fassen. Ihr schlüpft in die Rolle einer per Charakter-Editor frei erstellbaren Figur, erkundet die Neue Welt und erfüllt Quests, um in der Story voranzuschreiten.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr alte BioWare-RPGs zu euren Lieblingsspielen zählt. GreedFall hat eine sehr ähnliche Struktur bei Gameplay und Story. Zudem gibt es kein klassisches Klassensystem sondern durch Skills spielt ihr so, wie ihr es wollt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr absolut keinen Spaß habt, wenn ein Titel technische Schnitzer hat. GreedFall ist in seiner Umsetzung nicht perfekt und hat immer wieder kleinere Bugs und Ruckler.

Hitman 2

Darum geht's: Als Agent 47 müsst ihr in Hitman 2 auf die Suche nach Hinweisen zum Shadow Client gehen. Seine Ermittlungen führen ihn quer über den Globus, dieses Mal unter anderem nach Miami. Wie beim Vorgänger auch versucht ihr, eure Ziele so unauffällig wie möglich auszuschalten. So kann ein Tod auch gerne mal wie ein Unfall aussehen. Oder für so starkes Aufsehen sorgen, dass ihr selbst unerkannt fliehen könnt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr es liebt Missionen immer wieder zu spielen. Hitman 2 bietet pro Auftrag eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Ziel zu erledigen. Dadurch ist jeder Versuch anders und könnt die Missionen so angehen, wie ihr es wollt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr ungerne schleicht. Hitman 2 hat teilweise sehr lange Missionen. Wenn ihr einen Fehler macht oder ein langer Aufbau eines Meuchelmords daneben geht, habt ihr sehr viel Zeit verloren.

Dead Cells

Darum geht's: Dead Cells vermischt Elemente eines Roguelikes mit denen von Metroidvanias. Ihr erkundet eine prozedural generierte Spielwelt, die nach jedem Tod neu ist. Aber ihr behaltet Fortschritt in dieser, da ihr Fähigkeiten freischaltet, um neue Gebiete erkunden zu können.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr gerne von Spielen gefordert werdet. Dead Cells ist nicht leicht und kann gerade zu Beginn überfordern. Könnt ihr euch aber an das Spiel gewöhnen, belohnt es euch mit einem schnellen Kampfsystem, immer wieder neuen Fertigkeiten und vielen Skills.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... bei euch die generell unendliche Natur eines Roguelikes sauer aufstößt. Zwar gibt es ein Ziel aber danach könnt ihr immer weiter spielen, neue Elemente freischalten und immer mehr Herausforderungen ausprobieren. Grundsätzliche Änderungen gibt es beim Gameplay spätestens nach dem ersten Durchspielen nämlich nicht mehr.

Diese Spiele verlassen diesen Monat PS Now

Mit dem Start in den neuen Monat verlässt auch wieder ein Spiel, den Service:

LEGO Worlds

Das ist das Lineup für PS Now im August 2020: Freut ihr euch über die Auswahl und welches Spiel werdet ihr als erstes spielen?