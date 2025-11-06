Dieser animierte Film erinnert an die Spider-Verse-Filme und Arcane und begeistert Fans mit dem ersten Trailer

Ein kommender Film aus Indien begeistert gerade die Community. Wir zeigen euch den Trailer und verraten mehr.

Samara Summer
06.11.2025 | 20:00 Uhr

An diesem neuen Animationsfilm haben bekannte Gesichter mitgearbeitet.

Ein neuer Trailer sorgt aktuell bei Fans animierter Filme für Begeisterung. Es handelt sich aber nicht um eine japanische Produktion. Stattdessen kommt der Film aus Indien und hat einige internationale Mitarbeitende an Bord, die beispielsweise an Arcane, Into the Spider-Verse und Love, Death and Robots mitgearbeitet haben. Der Streifen heißt Baahubali: The Eternal War Part 1.

Um was geht es in Baahubali: The Eternal War Part 1 und wann erscheint der Film?

Dass der Titel etwas kompliziert ist, liegt daran, dass es sich um einen Film-Ableger aus einem bestehenden Franchise handelt. Genau gesagt ist Baahubali eine bisher zweiteilige und aufwendig produzierte Live-Action-Saga, die auf Rotten Tomatoes hervorragende Bewertungen erhalten hat.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck vom ersten Trailer verschaffen:

Video starten 2:28 Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert

Regie führte bei den bisherigen Filmen S. S. Rajamouli, beim neuen Animationsfilm übernimmt das Ishan Shukla (bekannt für die Folge "Die Banditen von Golak" aus Star Wars: Visionen). Zudem sind an The Eternal War Part 1 unter anderem auch Mitarbeitende von Fortiche Productions beteiligt, die hinter Arcane stehen (via imdb). Kein Wunder also, dass die Community sich vom Trailer an die League of Legends-Serie erinnert fühlt.

Darum geht es im Film: The Eternal War dreht sich um den Helden Amarendra Baahubali, der sich inmitten eines uralten kosmischen Kriegs wiederfindet. Er versucht dabei nichts Geringeres, als die Balance des Kosmos wiederherzustellen, und kämpft sich dafür durch die 14 Sphären der Existenz (via Polygon).

Falls ihr euch jetzt schon auf diese epische Reise freut, müsst ihr euch allerdings noch eine ganze Weile gedulden. Baahubali: The Eternal War Part 1 soll erst 2027 erscheinen. Aber immerhin: Wie der Titel schon andeutet, soll da in den folgenden Jahren noch mehr nachkommen.

Mehr zu Filmen und Serien:
The Witcher Staffel 4 stellt Negativrekord für die Serie auf Netflix auf und sorgt für erschreckend niedrige Zuschauerzahlen - Darum wird die Staffel so kritisiert
von Linda Sprenger
One Piece auf Netflix enthüllt weiteren Cast-Neuzugang für Season 3 - noch bevor die zweite Staffel erscheint
von David Molke

Community ist begeistert vom ersten Trailer-Material

Die Szenen machen derzeit bereits die Runde auf Social Media und kommen hier sehr gut an. Teilweise freuen sich Fans, dass es jetzt zum Film-Franchise auch einen animierten Titel gibt, aber auch Personen, die Baahubali bisher nicht kannten, begeistern sich für den Stil.

Unter einem X/Twitter-Post, der den Trailer nur mit "Woah woah woah hello?!?!" kommentiert, schreiben User beispielsweise, dass sie darauf lange gewartet haben oder wissen wollen, wann und wo sie das schauen können. In einem anderen X-Post schreibt ein User: "Meine Kinnlade ist bis zum Boden runtergeklappt, Mann. Ich habe für Animationen von dieser Qualität gebetet."

Jetzt wollen wir aber natürlich vor allem eure Meinung hören. Verratet uns gerne, ob euch der Trailer auch zusagt und ob ihr bereits von Baahubali gehört habt. Erkennt ihr hier den Stil anderer bekannter Animationsfilme oder -Serien?

