Läuft gerade Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert
Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert

5 Aufrufe

Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert

Samara Summer
06.11.2025 | 16:30 Uhr

Baahubali: The Eternal War - Part 1 ist ein kommender Animationsfilm, bei dem unter anderem Personen mitarbeiten, die auch bei Arcane, Into the Spider-Verse oder Love, Death and Robots an Bord waren. Er spielt im selben Universum wie die beiden indischen Baahabuli Live-Action-Filme. Der animierte Film soll im Jahr 2027 erscheinen.
Empfohlen
alle anzeigen
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer Video starten   1:04

19.07.2022

Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer
The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten Video starten   1   2:15

vor 4 Wochen

The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten
Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc Video starten   0:30

24.03.2025

Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.876 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   1     13:01

vor 6 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 5 Tagen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Links Awakening-Vibes Video starten   1:05

vor 3 Tagen

Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Link's Awakening-Vibes
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   2   1:13

vor 2 Tagen

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Lego enthüllt die Minifigur von Captain Picard und kündigt noch mehr Star Trek an Video starten   0:15

08.09.2025

Lego enthüllt die Minifigur von Captain Picard und kündigt noch mehr Star Trek an
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus Video starten   1:53

vor 12 Minuten

Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus
Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert Video starten   2:28

vor einer Stunde

Baahubali: The Eternal War Part 1 - Trailer enthüllt neuen Animationsfilm, der an Arcane erinnert
The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025 Video starten   2   1:13

vor 2 Tagen

The Seance of Blake Manor ist der neue Horrorhit im Herbst 2025
Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Links Awakening-Vibes Video starten   1:05

vor 3 Tagen

Trailer zu kommendem Switch-Spiel versprüht jede Menge Zelda: Link's Awakening-Vibes
Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map Video starten   1:38

vor 5 Tagen

Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map
Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen Video starten   0:42

vor 5 Tagen

Fortnite stellt die neuen Sidekicks vor und ihr könnt jetzt mit Hunden, Raptoren und mehr aufs Schlachtfeld ziehen
Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor Video starten   1     13:01

vor 6 Tagen

Der Football Manager 26 ist ein Neustart mit Eigentor
18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht! Video starten   6     23:40

vor 6 Tagen

18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!
Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu! Video starten   1   12:42

vor einer Woche

Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!
Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus Video starten   1   2:37

vor einer Woche

Battlefield 6 RedSec - Erstes Gameplay zum brandneuen, kostenlosen Battle-Royale-Modus
Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt Video starten   2     1   1:57

vor einer Woche

Neue Diablo-Alternative mit richtig schicker Grafik für PS5 und PC angekündigt
mehr anzeigen