  • Anzeige

Neuer DualSense PS5-Controller erscheint bald: Schon jetzt fast ausverkauft!

Schon im Februar erscheint eine neue, limitierte Version des Sony DualSense PS5-Controllers. Jetzt könnt ihr sie bereits bestellen – aber wohl nur für kurze Zeit, bevor sie ausverkauft ist!

GamePro Deals
20.01.2026 | 10:26 Uhr


zum Shop

Die neue Limited Edition des DualSense PS5-Controller solltet ihr euch besser schnell sichern, bevor sie vergriffen ist. Die neue Limited Edition des DualSense PS5-Controller solltet ihr euch besser schnell sichern, bevor sie vergriffen ist.

Schon bald, nämlich am 25. Februar, erscheint eine neue Version des Sony DualSense PS5-Controllers, die vor allem für Sammler interessant ist: Die schicke Genshin Impact Limited Edition könnt ihr euch jetzt bereits bei Coolblue sichern. Ihr solltet allerdings besser schnell sein, denn der Controller ist sehr beliebt und schon jetzt weitgehend vergriffen. Aktuell könnt ihr ihn bei keinem anderen größeren Händler in Deutschland bekommen:

Neue DualSense PS5-Controller Limited Edition jetzt schnappen!

Kurzzeitig war der Controller auch bereits bei MediaMarkt und bei Saturn verfügbar, dort war er jedoch schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Da die Händler noch einmal für Nachschub sorgen könnten, verlinken wir sie hier trotzdem. Amazon hingegen hat die Vorbestellungen noch nicht gestartet, hier könnte die neue DualSense Limited Edition jederzeit auftauchen:

Update vom 20. Januar, 11:35 Uhr: Der Controller ist jetzt auch wieder bei MediaMarkt udn Saturn verfügbar, ihr könnt ihn euch also auch dort sichern!

Neuer DualSense Controller: Was ist das Besondere an der Limited Edition?

Vor allem die Vorderseite der DualSense Limited Edition ist reich verziert, wirkt aber trotzdem elegant. Vor allem die Vorderseite der DualSense Limited Edition ist reich verziert, wirkt aber trotzdem elegant.

Wie üblich ist auch diese Limited Edition technisch identisch mit den normalen PS5-Controllern, es geht also allein um die Optik und natürlich um den Umstand, dass der Controller limitiert ist. Sobald solche limitierten PS5-Controller bei den großen Händlern ausverkauft sind, sind sie in der Regel nur noch zu stark überhöhten Preisen auf Online-Marktplätzen oder bei kleinen Shops zu bekommen. Deshalb sollte man besser frühzeitig zuschlagen.

DualSense Genshin Impact Limited Edition jetzt sichern!

Die Genshin Impact Limited Edition setzt farblich auf einen eher dezenten Look mit eleganten Verzierungen auf der Vorderseite, die zu einem großen Teil in Goldfarbe gehalten sind. Die goldenen Verzierungen ziehen sich über die gesamte Vorderseite einschließlich des Touchpads, auf den Griffen sind zudem im Hintergrund Gebäude in einem leichten Silberglanz abgebildet. Auf der Rückseite, die in derselben, matten Farbe gehalten ist, findet ihr einen Genshin-Schriftzug.

Weitere aktuelle Angebote:
Das europäische Fallout? Open-World-Spiel für PS5 ist jetzt günstig!
von GamePro Deals
Eins der besten Brettspiele 2025 ist jetzt zum Tiefstpreis verfügbar!
von GamePro Deals
Der Gaming-Hit aus 1986 hat endlich ein Remake und hier bekommt ihr es!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

Neuer DualSense PS5-Controller erscheint bald: Schon jetzt fast ausverkauft!

vor 19 Stunden

Das europäische Fallout? Open-World-Spiel für PS5 ist jetzt günstig!

vor 20 Stunden

Eins der besten Brettspiele 2025 ist jetzt zum Tiefstpreis verfügbar!

vor 22 Stunden

Der Gaming-Hit aus 1986 hat endlich ein Remake und hier bekommt ihr es!

vor 23 Stunden

Großer MediaMarkt-Sale gestartet: Das sind die 10 besten Angebote!
mehr anzeigen