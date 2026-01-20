Neuer DualSense PS5-Controller erscheint bald: Schon jetzt fast ausverkauft!

Die neue Limited Edition des DualSense PS5-Controller solltet ihr euch besser schnell sichern, bevor sie vergriffen ist.

Schon bald, nämlich am 25. Februar, erscheint eine neue Version des Sony DualSense PS5-Controllers, die vor allem für Sammler interessant ist: Die schicke Genshin Impact Limited Edition könnt ihr euch jetzt bereits bei Coolblue sichern. Ihr solltet allerdings besser schnell sein, denn der Controller ist sehr beliebt und schon jetzt weitgehend vergriffen. Aktuell könnt ihr ihn bei keinem anderen größeren Händler in Deutschland bekommen:

Kurzzeitig war der Controller auch bereits bei MediaMarkt und bei Saturn verfügbar, dort war er jedoch schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Da die Händler noch einmal für Nachschub sorgen könnten, verlinken wir sie hier trotzdem. Amazon hingegen hat die Vorbestellungen noch nicht gestartet, hier könnte die neue DualSense Limited Edition jederzeit auftauchen:

Update vom 20. Januar, 11:35 Uhr: Der Controller ist jetzt auch wieder bei MediaMarkt udn Saturn verfügbar, ihr könnt ihn euch also auch dort sichern!

Neuer DualSense Controller: Was ist das Besondere an der Limited Edition?

Vor allem die Vorderseite der DualSense Limited Edition ist reich verziert, wirkt aber trotzdem elegant.

Wie üblich ist auch diese Limited Edition technisch identisch mit den normalen PS5-Controllern, es geht also allein um die Optik und natürlich um den Umstand, dass der Controller limitiert ist. Sobald solche limitierten PS5-Controller bei den großen Händlern ausverkauft sind, sind sie in der Regel nur noch zu stark überhöhten Preisen auf Online-Marktplätzen oder bei kleinen Shops zu bekommen. Deshalb sollte man besser frühzeitig zuschlagen.

Die Genshin Impact Limited Edition setzt farblich auf einen eher dezenten Look mit eleganten Verzierungen auf der Vorderseite, die zu einem großen Teil in Goldfarbe gehalten sind. Die goldenen Verzierungen ziehen sich über die gesamte Vorderseite einschließlich des Touchpads, auf den Griffen sind zudem im Hintergrund Gebäude in einem leichten Silberglanz abgebildet. Auf der Rückseite, die in derselben, matten Farbe gehalten ist, findet ihr einen Genshin-Schriftzug.