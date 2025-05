Neuer Gaming-PC "ruiniert PS5" auf die beste Art und Weise: Gamer baut nach 15 Jahren seinen ersten PC und will nicht mehr zur Konsole zurück

So sieht das Innenleben des neuen PCs aus (Bild: Reddit.com/user/younakorn13/)

Dieser Spieler hier war eigentlich nicht unzufrieden mit seiner PS5. Aber nach 15 Jahren, in denen er nur an Linux-PCs und Macbooks gearbeitet hatte, wollte er sich endlich mal wieder einen Gaming-Rechner zusammenbasteln – nur um ab und zu etwas zu zocken, nichts Dolles. Das ist dann ein kleines bisschen eskaliert, aber zur großen Freude des Besitzers.

Die Ausgangslage war eine sehr komfortable. Eigentlich gab es keinen wichtigen Grund für PS5-Spieler und Reddit-User younakorn13, jetzt auf den PC als Spiele-Plattform umzusteigen, und das war auch nicht der Plan. Aber trotzdem kam das als Ergebnis heraus, nachdem der erste neue Spiele-Rechner fertig und verbessert war.

Der ursprüngliche Plan war, sich selbst endlich mal wieder einen Rechner zu basteln. Der sollte mit grundsoliden bis sehr guten Komponenten ausgestattet sein, wie zum Beispiel einer RTX 3060-Grafikkarte, einem AMD Ryzen 7 7700-Prozessor und einer Samsung 990 PRO-SSD.

Das Gehäuse gab es gebraucht zum halben Preis und einen Monitor hatte der Bastler auch schon. Allerdings ein ganz schönes Geschoss: Der MSI MAG 274UPF trumpft mit 4K-Auflösung und 144Hz-Panel auf. Er wurde bisher als externes Display am Macbook genutzt.

Aber nur zwei Wochen später wurde die 3060-Grafikkarte direkt gegen eine RTX 5080 eingetauscht. In der Zeit wurde die PS5 kein einziges Mal angerührt, und der frisch gebackene PC-Gamer ist schlicht begeistert:

"Mann, ich hatte ja keine Ahnung, dass Gaming bei über 100 FPS so einen großen Unterschied machen würde. Das ist es definitiv wert."

In den Kommentaren wird dem Bastler gratuliert: Die allermeisten beglückwünschen den Spieler vor allem zu der Entscheidung, die Grafikkarte dann doch noch ausgetauscht zu haben. Immerhin will so ein 4K-Monitor mit 144 Hz auch bespielt werden, und da kommt die RTX 3060 schon nicht mehr richtig mit, wenn es natives 4K sein soll.

Dann gibt es da natürlich auch noch Mods: Einer der Top-Kommentare erinnert den Urheber des Beitrags daran, dass er sich nach all den Jahren und mit dem neuen PC jetzt auch wieder mit Mods für Spiele auseinandersetzen kann – die in der Regel auf den Konsolen wie der PS5 überhaupt nicht existieren. Das quittiert der Bastler mit einem freudigen Dankeschön für diese Erinnerung, er will es offenbar ausprobieren.

Wie sieht es bei euch aus, auf welcher Plattform spielt ihr am liebsten? Habt ihr euch schon mal einen PC zusammengebaut?