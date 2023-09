87 auf Opencritic: Dieses neue Game Pass-Spiel ist ein echter Geheimtip - Lasst es euch nicht entgehen

Cocoon heißt der neue Titel eines Limbo- und Inside-Entwicklers.

Aktuell ist ganz leise ein "kleineres" Spiel zwischen den großen Blockbustern wie Starfield, Baldur's Gate 3 und Assassin's Creed Mirage erschienen - und hat erstaunlich gute Kritiker-Wertungen eingeheimst. Schauen wir uns an, wer hinter dem Titel namens Cocoon steckt, ist das aber dann doch gar nicht mehr so erstaunlich. Jeppe Carlsen war nämlich Gameplay Designer bei den großartigen Indie-Perlen Limbo und Inside.

Das ist Cocoon und darum kommt es so gut an

Dass Cocoon bei der aktuellen Fülle an AAA-Releases etwas untergegangen ist, ist kein Wunder. Aber das muss ja nicht so bleiben: Da das Rätsel-Spiel mit der kleinen Zikade als Hauptcharakter direkt in den Game Pass geflattert ist, könnt ihr als Mitglieder des Abos einfach mal ohne Zusatzkosten reinschnuppern.

Die Kritik ist jedenfalls richtig begeistert. Cocoon kommt aktuell auf eine Opencritic-Wertung von 87 (Stand vom 29.09.2023, 14:00 Uhr). Einige Magazine wie IGN oder Eurogamer haben sogar Höchstwertungen gezückt oder zumindest eine 9/10 springen lassen.

Magazin Wertung IGN 9/10 Eurogamer 5/5 GamesRadar+ 5/5 Game Rant 4,5/5 XboxEra 9/10 Push Square 9/10 Press Start 9/10

Darum geht es im Spiel: Ihr steuert eine Art Zikade, mit der ihr zwischen unterschiedlichen biomechanischen Welten hin- und her hüpft. Diese Welten existieren allesamt in großen Kugeln, die unter anderem auch benötigt werden, um Rätsel zu lösen; denn komplexe Denkaufgaben zu meistern, das ist eure Hauptaufgabe im Spiel.

So sieht das Ganze aus:

1:41 Cocoon - Atmosphärisches Adventure-Spiel lässt euch ein Sci-Fi-Mysterium lösen

Ihr trefft aber in jeder Kugel auch auf einen fiesen Boss, der euch im Weg steht. Um diese zu besiegen, müsst ihr jeweils herausfinden, was der Schwachpunkt des Gegners ist. Also auch hier ist Rätseln gefragt. Die Aufgaben sind laut Kritiker-Stimmen durchaus fordernd.

Die Geschichte wird komplett ohne Worte erzählt und die Spielzeit liegt bei etwa fünf bis sechs Stunden.

Das sagt die Kritik

Gelobt werden unter anderem die Stimmung und das Setting des Spiels. So schreibt beispielsweise GamesRadar von einer "dichten Atmosphäre mit reichen Umgebungen und Klangsphären" und "einer wundervoll seltsamen biomechanischen Welt, die ständig überrascht".

IGN bemerkt dazu, dass sich Cocoon dabei an einer weit breiteren Farbpalette bedient als Limbo und Inside und dabei richtig hübsch aussieht. Kotaku merkt außerdem an, dass dieses Spiel weniger düster ist als Limbo und Inside und einen nichts in der Welt töten kann; nicht einmal die Bosse, die einen nur wieder an den Anfang zurückschicken.

Das Rätseldesign nennt IGN "fast schon Metroidvania-artig" und "einzigartig". Die meisten Kritiken stimmen zu, dass es auf sehr originelle Art in die Welt integriert ist. Während die Bosskämpfe nicht bei allen Redakteur*innen gut ankommen oder sich für ihren Geschmack nicht gut ins restliche Design einfügen, hatten andere genau da ihre Aha-Momente.

Wie sieht's bei euch aus: Werdet ihr euch Cocoon vielleicht schon an diesem Wochenende schnappen?