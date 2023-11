Der neue Ghibli-Film hat endlich einen Deutschlandstart – hier seht ihr ihn sogar noch früher auf Deutsch!

Im neuen Ghibli-Film dreht sich alles um Mahito.

'The Boy And The Heron' ist der neueste Film aus dem preisgekrönten Anime-Studio Ghibli. Dieser hat nun mit 'Der Junge und der Reiher' endlich einen deutschen Titel samt Startterminen fürs Kino. Während wir uns in Deutschland bis Anfang 2024 gedulden müssen, läuft der Film in Österreich und der Schweiz etwas früher an (via Moviepilot).

Kinostart des Ghibli-Abendfüllers in Deutschland ist für Januar angesetzt

Die Startermine für Österreich und die Schweiz waren bereits bekannt. Nun wissen wir auch endlich, wann wir in Deutschland 'Der Junge und der Reiher' im Kino sehen dürfen.

Ab wann läuft der Ghibli-Film in den deutschen Kinos? Ab dem 9. Januar 2024 wird 'Der Junge und der Reiher' durch den Central Film Verleih in Deutschland gezeigt.

Wird 'Der Junge und der Reiher' in Deutsch gezeigt? Je nach Kino und Vorführung soll der Film sowohl in deutscher Sprachausgabe als auch im japanischen O-Ton mit deutschen Untertiteln angeboten werden. Bevorzugt ihr eines von beiden, solltet ihr bei eurem Kinobesuch darauf achten, welche Version ihr wählt.

In der Schweiz und Österreich geht's eher los: In der Schweiz läuft der Film dagegen schon am 23. November an (über Frenetic), während in Österreich ab dem 31. Dezember Preview-Vorführungen stattfinden. Der reguläre Kinostart ist dort aber für den 11. Januar angesetzt (über Polyfilm).

Darum geht es in 'Der Junge und der Reiher'

Hier seht ihr den ersten Trailer zum neuen Ghibli-Film:

Der junge Mahito verliert im Zweiten Weltkriegs auf tragische Weise während eines Bombenangriffs seine Mutter. Zusammen mit seinem Vater zieht er schließlich aufs Land. Dort kämpft er mit dem Verlust und der Tatsache, dass sein Vater die schwangere Schwester seiner verstorbenen Frau, also Mahitos Tante, heiratet. Als er jedoch auf einen Reiher trifft, findet er einen Weg in eine andere Welt, in der er seine Mutter wiedersehen kann.

