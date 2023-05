Die besten Studio Ghibli-Filme im Ranking: Euer Platz 1 hat sogar einen Oscar abgesahnt

Die besten Ghibli-Filme im GamePro-Ranking.

Wenn sich ein Animationsstudio außerhalb der Anime-Szene einen Namen gemacht hat, dann ist das Studio Ghibli! Das Studio ist bekannt für seine detaillierte Erzählweise, umwerfenden Visuals und unvergesslichen Charakteren, mit denen sie die Herzen des Publikums weltweit erobern.

Seit 1985 wurden 24 animierte Filme produziert, von denen jeder seinen einzigartigen Charme und Stil besitzt. Und ihr durftet in unserer Umfrage aus allen Filmen eure Favoriten wählen. Hier präsentieren wir euch die Top 6 Ghibli-Filme der GamePro-Community und das vollständige Umfrageergebnis.

Platz 6: Kikis kleiner Lieferservice

1:53 Kikis kleiner Lieferservice: Eine kleine Hexe erlebt ihr erstes großes Abenteuer

Erscheinungsjahr: 1989

1989 Genre: Adventure, Fantasy

Auf Platz 6 schafft es mit Kikis kleiner Lieferservice die erste Ghibli-Inszenierung, die sich einem Buch als Vorlage bedient. Genau wie das gleichnamige Kinderbuch der Autorin Eiko Kadono richtet sich der Film vorwiegend an Kinder. Für den Schauplatz der Geschichte dienten vor allem die skandinavischen Städte Visby und Stockholm als Inspiration, wobei auch Elemente aus München und Augsburg eingeflossen sind.

Darum geht’s: Wie es als 13-jährige Hexe Tradition ist, verlässt Kiki ihre Freunde und Familie, um ihre magischen Kräfte vollständig auszubilden. Sie landet in der Stadt Koriko, wo sie in einer kleinen Bäckerei unterkommt. Mithilfe ihrer Flugfähigkeit führt sie für die Bäckerin Osono einige Lieferungen aus. Schon bald hat Kiki die Idee, einen Lieferservice zu gründen und lernt, was es bedeutet Verantwortung zu übernehmen. So erzählt der Film eine herzliche Geschichte über das Erwachsenwerden.

Platz 5: Das Schloss im Himmel

0:41 Das Schloss im Himmel: Zwei Waisenkinder enthüllen ein lang verschollenes Geheimnis

Erscheinungsjahr: 1986

1986 Genre: Adventure, Fantasy

Auf Platz 5 habt ihr den offiziellen Debut-Film des Studios gewählt: Das Schloss im Himmel. Zur Vorbereitung dieses Films reisten Regisseur und Drehbuchautor Miyazaki und sein Team mehrmals nach Wales. Die Landschaft und Gebäude sollten als visuelle Inspiration dienen. Für die Geschichte hat Miyazaki sich von Jonathan Swifts “Gullivers Reisen”, verschiedenen Werken von Jules Verne, aber auch dem Manga “Sabaki no Maō” von Tetsuji Fukushima inspirieren lassen.

Darum geht’s: Das Waisenmädchen Sheeta wird sowohl von der Regierung als auch von Luftpiraten gesucht. Als sie entführt wird, schafft sie es zwar zu fliehen, jedoch nur, indem sie sich aus einem Luftschiff stürzt. Doch zum Glück hat sie eine Kette von ihren Eltern geerbt, deren Edelstein sie fliegen lässt. So landet sie bewusstlos aber sicher in den Armen des Waisenjungen Pazu. Er ist auf der Suche nach dem fliegenden Schloss Laputa, das sein verstorbener Vater angeblich gesehen hat. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach dem Schloss, wobei sowohl die Regierung als auch die Piraten ihnen dicht auf den Fersen sind.

Platz 4: Mein Nachbar Totoro

2:11 Mein Nachbar Totoro: Zwei Schwestern erleben magische Abenteuer mit Waldgeistern

Erscheinungsjahr: 1988

1988 Genre: Adventure, Fantasy

Der Film rund um das Ghibli-Maskottchen Totoro ist bei euch auf Platz 4 gelandet. Ganz ohne einen Kampf zwischen Gut und Böse dreht sich Mein Nachbar Totoro darum, wie Kinder mit einer einer neuen Situation umgehen. Miyazaki wollte mit dem Film einen Kontrast zu den meist konfliktbasierten Geschichten schaffen, bei dem es keinen Bösewicht als üble Ursache gibt.

Darum geht’s: Satsuki und Mei ziehen mit ihrem Vater aufs Land, um näher bei ihrer Mutter zu sein, die im Krankenhaus liegt. Während Mei den Wald rund um ihr neues Zuhause erkundet, begegnet sie dem Waldgeist Totoro. Plötzlich ist das Leben der beiden Mädchen mit übernatürlichen Abenteuern gefüllt, während sie sich an ihr neues Leben gewöhnen und auf die Genesung ihrer Mutter hoffen. Dabei kommen Aufregung, Emotionen aber auch weitere übernatürliche Kreaturen wie der Katzenbus nicht zu kurz.

Platz 3: Das Wandelnde Schloss

1:35 Das Wandelnde Schloss: Wenn der Alltag durch ein magisches Abenteuer abgelöst wird

Erscheinungsjahr: 2004

2004 Genre: Adventure, Romance

Das Wandelnde Schloss ist einer der wenigen Ghibli-Filme, die auf einem Roman basieren. Der männliche Hauptcharakter Howl gehört zu den beliebtesten männlichen Ghibli-Charakteren, wobei seine Roman-Version nicht ganz so charmant ist und seinem schlechten Ruf in der Geschichte gerechter wird als seine Film-Version. Um Inspiration für die europäischen Schauplätze zu sammeln, reisten Miyazaki und sein Team in das französische Colmar.

Darum geht’s: Sophie lebt ein recht einfaches Leben als Tochter eines Hutmachers, als ein Zauberer sie vor zwei Soldaten rettet. Jedoch zieht sie damit die Eifersucht der Hexe aus dem Niemandsland auf sich, die Sophie in eine alte Frau verwandelt. Sophie verlässt die Stadt und landet im Wandelnden Schloss. Dieses gehört ihrem Retter, dem Zauber Howl, den Sophie von nun an begleitet. Um ihren Fluch zu brechen, muss sie das Geheimnis zwischen Howl und seinem Gefährten Calcifer – einem Feuerdämonen – herausfinden. Damit begibt sich Sophie auf ein gefährliches Abenteuer, das sie bis in die Kindheit von Howl zurückführt.

Platz 2: Prinzessin Mononoke

1:42 Prinzessin Mononoke: Ein grausamer Kampf zwischen Mensch und Natur

Erscheinungsjahr: 1997

1997 Genre: Action, Fantasy

Auf Platz zwei habt ihr mit Prinzessin Mononoke einen der erwachseneren Filme gewählt. Er thematisiert Umweltzerstörung und beinhaltet einige gewalttätige und blutige Szenen. Deshalb ist der Film auch eines der wenigen Ghibli-Werke, die erst ab zwölf Jahren freigegeben sind. Als visuelle Inspiration diente der Wald auf der Insel Yakushima im Süden Japans, in dem teilweise über 700-Jahre-alte Bäume stehen.

Darum geht’s: Prinz Ashitaka wird von einem Dämon verflucht. Während er nach Westen reist, um Heilung zu finden, gerät er in die Fronten eines Kampfes zwischen Mensch und Natur. Die Arbeiter einer Eisenhütte wollen einen Wald abholzen, um Metalle abzubauen. Die Tiere und Götter des Waldes kämpfen dagegen an. Auf ihrer Seite kämpft auch das Mädchen San, das von einem Wolfsrudel aufgezogen wurde. Ashitaka versucht den Konflikt zu überwinden und beide Seiten in Harmonie zu bringen, während er immer noch versucht den Fluch loszuwerden.

Platz 1: Chihiros Reise ins Zauberland

2:26 Chihiros Reise ins Zauberland: Ghiblis Oscar gekröntes Meisterwerk

Erscheinungsjahr: 2001

2001 Genre: Abenteuer, Fantasy

Als erfolgreichster Ghibli-Film überhaupt, der sogar einen Oscar als bester animierter Spielfilm im Jahr 2003 gewann, überrascht es wohl niemanden, dass auch in eurer Abstimmung Chihiros Reise ins Zauberland an der Spitze steht. Inspiriert durch die Kinder seiner Freunde und Kollegen wollte Miyazaki eine Geschichte schaffen, die den Kindern Mut macht, das Leben zu meistern. Es wird viel spekuliert, woher die visuellen Inspirationen kommen. Laut Ghibli selbst stammen die Schauorte vor allem aus dem Gedächtnis von Miyazaki.

Darum geht’s: Die Zehnjährige Chihiro zieht gerade mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause halten sie bei einem mysteriösen Wald an. Ihre Eltern wollen den Wald etwas erkunden, während Chihiro zögert. Der Wald führt zu einem Vergnügungspark und bald schon merken sie, dass an diesem Ort wundersame Dinge passieren. Chihiros Eltern schlagen sich die Bäuche mit Essen voll, das sie jedoch kurz darauf in Schweine verwandelt. Um ihre Eltern zu retten, muss sich Chihiro nun in dieser Welt voller Geister, Monster und Hexen zurechtfinden, ihre Ängste überwinden und vor allem zu sich selbst finden.

Das komplette Ergebnis eurer liebsten Ghibli-Filme

Die Konkurrenz um die Top-Plätze ist bei Ghibli sehr groß. Damit ihr nachvollziehen könnt, wie eure Lieblingsfilme abgeschnitten haben, erfahrt ihr hier das vollständige Umfrageergebnis (Stand: 26.05.2023 – Abstimmungen gesamt: 4.959):

Chihiros Reise ins Zauberland (19%, 2.931 Abstimmungen) Prinzessin Mononoke (17%, 2.659 Abstimmungen) Das wandelnde Schloss (14%, 2.166 Abstimmungen) Mein Nachbar Totoro (10%, 1.512 Abstimmungen) Das Schloss im Himmel (8%, 1.269 Abstimmungen) Kikis kleiner Lieferservice (5%, 760 Abstimmungen) Nausicaä aus dem Tal der Winde (5%, 695 Abstimmungen) Die letzten Glühwürmchen (4%, 611 Abstimmungen) Das Königreich der Katzen (4%, 564 Abstimmungen) Ponyo - Das große Abenteuer am Meer (2%, 316 Abstimmungen) Arrietty - Die wundersame Welt der Borger (2%, 257 Abstimmungen) Wie der Wind sich hebt (1%, 210 Abstimmungen) Stimme des Herzens (1%, 209 Abstimmungen) Erinnerungen an Marnie (1%, 203 Abstimmungen) Der Mohnblumenberg (1%, 200 Abstimmungen) Die Chroniken von Erdsee (1%, 180 Abstimmungen) Porco Rosso (1%, 155 Abstimmungen) Pom Poko (1%, 114 Abstimmungen) Die Legende der Prinzessin Kaguya (1%, 112 Abstimmungen) Tränen der Erinnerung (0%, 54 Abstimmungen) Flüstern des Meeres (0%, 41 Abstimmungen) Aya und die Hexe (0%, 37 Abstimmungen) Die rote Schildkröte (0%, 37 Abstimmungen) Meine Nachbarn die Yamadas (0%, 22 Abstimmungen)

Studio Ghibli steht schon fast für eine eigene Ästhetik. In den folgenden Verlinkungen findet ihr diese Ästhetik auch bei anderen Werken und Kollaborationen wieder.

Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, in eine der Ghibli-Welten einzutauchen, könnt ihr übrigens alle Filme auf Netflix streamen.

Haben eure Favoriten es in die Top 6 geschafft? Verratet uns gerne in den Kommentaren für wen ihr abgestimmt habt und warum. Außerdem wollen wir uns nochmal bei allen bedanken, die fleißig mit abgestimmt haben.