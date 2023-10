Nach Akira - Schöpfer des legendären Anime teast neuen Manga an

Akira und sein Motorrad. © Kodansha / Katsuhiro Otomo

Katsuhiro veröffentlichte letzte Woche auf Twitter/X einen Post mit einem Bild, das seinen neuen Manga andeutet.

Das ist auf dem Bild zu sehen: Wir sehen Kiyoko, ein bekanntes Gesicht aus Akira, von kleinen Notizen umgeben. Übersetzt lautet der Satz: "Ich hatte einen Traum, in dem Otomo-Sensei einen neuen Manga zeichnete." Otomo kommentiert zusätzlich dazu: "Kiyokos prophetischer Traum wird Wirklichkeit werden."

Was genau er damit meint, bleibt jedoch offen. Es lässt sich erahnen, dass er weiterhin an seinem Manga-Projekt aus dem Jahr 2012 arbeitet. Er verrät weder den Titel noch das Erscheinungsdatum seines neuen Werkes.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nach seinem Meisterwerk Akira wurde es still um den bekannten Mangaka. Er kündigte zwar 2012 ein großes Projekt an, das er bis Herbst im gleichen Jahr abschließen wollte, doch daraus wurde nichts. Erst 2018 tauchte er aus der Versenkung auf und gab bekannt, dass er an einem neuen Mange arbeitet. Doch seitdem herrschte wieder Funkstille – bis letzte Woche.

Von Akira bis zu Domu: A Child’s Dream hat sich Katsuhiro Otomo einen Namen in der Industrie gemacht und ist in der Geschichte der Manga ein vertrauter Name. Das ist auch der Grund, warum die Neugier der Fans auf sein jüngstes Werk so groß ist und sie kaum noch erwarten können, mehr über den neuen Manga in Erfahrung zu bringen.

Was war Akira nochmal? Akira ist ein japanischer Anime-Film aus dem Jahr 1998, der auf dem gleichnamigen Manga von Katsuhiro Otomo basiert. Er spielt in einer dystopischen Zukunft von Neo-Tokyo und handelt von einem Motorradgang-Anführer und seinem Freund, der telekinetische Kräfte hat. Der Film ist ein Klassiker des Science-Fiction- und Cyberpunk-Genres und hat maßgeblich die Popkultur beeinflusst.

Freut ihr euch schon auf den neuen Manga und was sind eure schönsten Erinnerungen an Akira?