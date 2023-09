Einer der größten Kult-Manga, der Dragon Ball inspiriert hat, bekommt neue Anime-Verfilmung

Fist of the North Star war ein populärer Manga in den 80ern.

Einer der größten Mangas zu seiner Zeit war Fist of the North Star. Einige von euch könnten den Manga durch das Switch-Spiel Fitness Boxing Fist of the North Star kennen. Und tatsächlich wisst ihr dann auch schon grob, worum es in dem Manga geht.

Der Manga feiert mittlerweile sein 40-jähriges Jubiläum. Anlässlich der Feierlichkeiten hat Warner Bros. Japan bekannt gegeben, dass das Franchise eine neue Anime-Serie spendiert bekommt (via animenewsnetwork.com).

Fist of the North Star bekommt neue Anime-Serie

Was wird das für eine Serie? Der Anime soll einen komplett neuen Cast beinhalten. Damit scheiden Kenshiro, Bat und Lin als mögliche Protagonist*innen aus. In einem ersten Key Visual können wir uns ein Bild vom Anime machen:

Das Visual Key zum neuen Anime.

Leider gibt es keine weiteren Informationen zum Anime. So wissen wir nicht, wie viele Folgen er umfassen, was genau die Handlung sein und wann er an den Start gehen wird. Mehr Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, der ebenfalls nicht genauer datiert wurde.

Was ist Fist of the North Star? Der Manga von Buronson und Tetsuo Hara umfasste 27 Bände und lief von 1983 bis 1988. Er erschien wöchentlich im bekannten Magazin Weekly Shonen Jump, in dem beispielsweise auch Naruto und One Piece liefen. Fast zeitgleich lief schon einmal eine Anime-Serie, die nach sechs Staffeln endete.

Die Handlung dreht sich um Kämpfer Kenshiro, der Martial Arts beherrscht. Er kämpft damit in einer postapokalyptischen Welt für Gerechtigkeit und beschützt die Armen vor den Banden, die sie zu unterdrücken versuchen.

Außerdem versucht er, seinen Bruder Raoh aufzuhalten. Der beherrscht nämlich den gleichen Kampfsport und versucht damit, die Welt zu erobern. Auf seiner Reise helfen ihm der Dieb Bat und die Waise Lin.

Was macht den Manga so besonders? Der Manga erschien bereits in den 80er Jahren und hat damit viele nachfolgende Shounen-Mangas geprägt. Dazu zählt auch Dragon Ball. Wie einer von Toriyamas Editoren in einem Interview erzählt haben soll, hätte es Dragon Ball in der Form nicht gegeben, wenn Fist of the North Star nicht wäre (via thedaoofdragonball.com).

Dragon Ball habe nämlich seine Martial Arts-Komponente nur dadurch erhalten, dass Fist of the North Star damals so beliebt war. Ohne den Manga wäre Dragon Ball vermutlich nach dem ersten Story Arc beendet worden.

Wir dürfen also gespannt sein, welche neuen Abenteuer sich die Macher dieses Mal ausgedacht haben. Den originalen Anime könnt ihr aktuell leider nirgendwo streamen, euch bleibt nur die Option, die DVD zu kaufen.

Welche Erfahrungen habt ihr mit Fist of the North Star gemacht? Werdet ihr euch die Anime-Serie ansehen?