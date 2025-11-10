Neuer MediaMarkt Sale: PS5, LG OLED-Fernseher, Samsung-Handys – Das sind die 10 besten Angebote der Singles Day-Aktion!

  • Anzeige

MediaMarkt hat seinen großen Singles Day Sale gestartet: Ab jetzt könnt ihr hunderte Angebote von der PS5 über OLED-Fernseher und Handys bis hin zum E-Scooter abstauben!

10.11.2025 | 13:08 Uhr


Nur drei Tage lang läuft bei MediaMarkt der Singles Day Sale mit hunderten Angeboten. Nur drei Tage lang läuft bei MediaMarkt der Singles Day Sale mit hunderten Angeboten.

MediaMarkt hat seinen Singles Day Sale 2025 gestartet: Ab heute bis 9 Uhr morgens am Donnerstag könnt ihr euch hunderte Angebote aus den verschiedensten Bereichen sichern, vom LG OLED-Fernseher übers Samsung Galaxy Smartphone bis hin zu Drohnen und Elektrorollern. Die Übersicht über sämtliche Deals der findet ihr hier:

Denkt dabei daran: Auch wenn der Sale noch bis zum Morgen des 13. November läuft, können einzelne Angebote auch schon vorher ausverkauft sein. Übrigens läuft bei MediaMarkt gerade unter dem Namen „Black Deals“ parallel ein zweiter, noch größerer Sale mit frühen Black-Friday-Angeboten, der ebenfalls noch bis Donnerstag dauert. Wer im Singles Day Sale nicht das Richtige findet, sollte also dort mal vorbeischauen:

10 Highlights aus dem MediaMarkt Singles Day Sale

Der LG OLED C57 4K-Fersneher mit seinem perfekten Schwarz gehört zu den Highlights des MediaMarkt Singles Day Sales. Der LG OLED C57 4K-Fersneher mit seinem perfekten Schwarz gehört zu den Highlights des MediaMarkt Singles Day Sales.

Im Singles Day Sale finden sich einige günstige Fernseher, allerdings sind fast nur kleinere Modelle bis 43 Zoll dabei. Wer nach größeren 4K-TVs sucht, sollte sich lieber unter den Black Deals bei MediaMarkt umsehen. Davon abgesehen ist in der neuen Aktion so ziemlich alles dabei, was MediaMarkt an Technik-Produkten zu bieten hat, von Soundsystemen über Handys und Tablets bis hin zu Drohnen und Haushaltsgeräten.

Die Gaming-Angebote sind zwar eher dünn besetzt, aber selbst hier können diejenigen, die nach einer möglichst günstigen PS5 mit Disc-Laufwerk suchen, noch ein Schnäppchen machen. Hier haben wir euch eine Liste mit zehn Highlights zusammengestellt, die Rabattangaben beziehen sich auf den von MediaMarkt angegebenen Vergleichspreis (meist der UVP, manchmal der Tiefstpreis der letzten 30 Tage):

