Neuer Xbox Controller kommt im April: Arctic Camo Special Edition jetzt sichern!

Schon ab nächster Woche soll laut Microsoft die neue Xbox Controller Arctic Camo Special Edition verfügbar sein.

Mit der Arctic Camo Special Edition feiert schob bald eine neue Variante des Microsoft Xbox Wireless Controllers ihren Release. Laut dem Microsoft Store ist der Erscheinungstermin der 1. April, was angesichts des Feiertags allerdings ein etwas seltsamer Termin ist. Bei manchen anderen Shops wie Amazon ist vom 12. April die Rede. Die UVP des neuen Gamepads im Tarnmuster liegt bei 69,99€, bei Otto könnt ihr es euch allerdings gerade für 59,59€ im Angebot sichern.

Alternativ könnt ihr euch die Arctic Camo Special Edition übrigens auch bei MediaMarkt, Saturn oder natürlich direkt bei Microsoft vorbestellen:

Neuer Xbox-Controller: Was ist das Besondere an der Arctic Camo Special Edition?

Die Arctic Camo Special Edition des Xbox Controllers ist ganz in grauen Tarnfarben gehalten.

Weiß-graues Tarnmuster: Technische Unterschiede zwischen der Arctic Camo Special Edition und dem normalen Xbox Wireless Controller gibt es nicht. Die Besonderheit der neuen Variante liegt ausschließlich in ihrem Äußeren, also vor allem in seiner Frontschale im weiß-grauen Tarnmuster.

Farblich konsequent gestaltet: Allgemein zeichnen sich die Special Editions gegenüber den normalen Farbvarianten des Xbox Wireless Controllers dadurch aus, dass auch die Rückseite sowie die Schultertasten, das D-Pad und die Buttons farblich an den Rest des Gamepads angepasst sind. Im Fall der Arctic Camo Special Edition sind sie in verschiedenen Grautönen gehalten. Bei gewöhnlichen Varianten des Xbox Controller sind diese Teile schwarz oder weiß.

Steigende Preise? Special Editions des Xbox Controllers werden in der Regel nur begrenzt produziert, weshalb sie früher oder später meist schlecht und nur zu überhöhten Preisen zu bekommen sind. Die begehrte Starfield Special Edition liegt beispielsweise momentan auf Amazon bei 129€, aber auch weniger beliebte Versionen werden zumeist nach ein bis zwei Jahren teurer. Deshalb ist es oft eine gute Idee, nicht allzu lange mit dem Kauf zu warten.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr weitere günstige Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: