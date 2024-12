Sony führt klammheimlich große Neuerung für ein PS5-Zubehör ein, mit der wir nicht mehr gerechnet hätten

Sony holt eine bislang fehlende VR-Technologie endlich nach.

Sony bringt zur PS5 auch regelmäßig Peripheriegeräte auf den Markt, die das Spielerlebnis erweitern. Anfang 2023 kam so auch die PlayStation VR 2 raus, die ihr für das Zocken von VR-Spielen an der Konsole braucht. Allerdings hat sie sich anscheinend so schlecht verkauft, dass zuletzt im März sogar die Produktion pausiert wurde.

Da wirkt es umso überraschender, dass Sony jetzt ein ziemlich großes, neues Feature für die PSVR 2 enthüllt hat – allerdings auf eine Art, die fast niemand mitbekommen haben dürfte.

PSVR 2 bekommt jetzt Hand-Tracking

Genauer gesagt handelt es sich bei dem neuen Feature um sogenanntes Hand-Tracking: Also die Möglichkeit, Eingaben ausschließlich mit der Nutzung der eigenen Hände zu steuern, statt auf die Controller zurückgreifen zu müssen.

Dafür müssen die Hände sich lediglich im Sichtbereich der Kameras befinden, die im PSVR 2-Headset integriert sind. Wie das aussieht, könnt ihr hier im Video sehen, in dem die Hände der spielenden Person als Wasserpistolen direkt ins Spiel übertragen werden:

Zwar erfüllen Controller mit ihrem leichten Zugriff auf Buttons durchaus eine wichtige Funktion, aber besonders für VR fühlt sich Hand-Tracking deutlich intuitiver und natürlicher an. Damit müssen viele Bewegungen nicht erst in Button Prompts umgewandelt werden.

In anderen Headsets wie der Meta Quest 3 oder HTC Vive kommt diese Technologie bereits zum Einsatz, auf PlayStation mussten wir bislang darauf verzichten.

Sony hat die Neuerung aber keineswegs an die große Glocke gehängt – stattdessen findet sie sich einfach als Beschreibung an Sonys Stand bei der Siggraph 2024 Asia Computer Graphics & Interactive Tech Expo in Tokio. (via UploadVR)

Mit Metro Awakening ist vor ein paar Wochen ein PSVR 2-Spiel für Action- und Horrorfans erschienen:

1:32 Neues Metro angekündigt und kommt exklusiv für PSVR 2

Wie der Beschreibung an Sonys Stand ebenfalls zu entnehmen ist, soll das Feature bereits mit "dem neuesten SDK [Software Development Kit, Anm. d. Red.] der PlayStation 5" verfügbar sein. Das bedeutet effektiv also, dass Entwickler*innen es ab sofort in ihre Spiele integrieren können.

Bleibt zu hoffen, dass uns hier in Zukunft noch ein paar neue Spiele-Highlight auf der PSVR 2 erwarten, von denen es auf der Hardware bislang deutlich zu wenig gibt.