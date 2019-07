Neues Angebot der Woche im PS Store - AAA-Hit zum halben Preis [Anzeige]

Im PlayStation Store gibt es den im März erschienenen Loot-Shooter The Division zwei eine Woche lang zum halben Preis. Er kostet damit nur noch 34,99€ statt 69,99€. Auch die Gold Edition sowie die Ultimate Edition, die beide den den Year-1-Pass enthalten, gibt es für die Hälfte, also für 49,99€ statt 99,99€ beziehungsweise für 59,99€ statt 119,99€.

Viel drin: The Division 2 bot bereits zum Start jede Menge Inhalt. Allein schon, bis man die Kampagne beendet hat und ins Endgame einsteigt, können locker 40 bis 50 Stunden vergehen. Was aber fast noch wichtiger ist: Das Spiel geizt nicht mit Beute und da diese sich an unserem Level orientiert, werden wir nicht mit nutzlosem Schrott überhäuft, sondern ständig mit besserer Ausrüstung belohnt.

Abwechslung durch Sightseeing: Beim Gameplay folgt The Division 2 der üblichen Lootshooter-Formel: Wir kämpfen, sammeln Beute, verbessern unsere Ausrüstung und leveln unseren Charakter auf. Der manchmal monotone Ablauf wird dadurch aufgelockert, dass uns das Spiel an abwechslungsreiche Orte schickt. So besuchen wir das Lincoln Memorial oder kämpfen uns durch die Ausstellung eines Museums.

Einmal das Übliche: Die Story von The Division 2 erhält keinen Innovationspreis. Als Mitglied einer Eliteeinheit bekämpfen wir die Folgen einer mysteriösen Seuche und retten Unschuldige vor plündernden Banden. Also im Grunde dasselbe wie im ersten Teil, nur in Washington statt in New York. Auch die NPCs haben keine interessanten Geschichten zu erzählen. Da wäre mehr drin gewesen.

Fazit: Wegen der Story braucht man The Division 2 nicht zu spielen, aber das hat wohl ohnehin kaum jemand erwartet. Dafür gibt es reichlich Beute und das Spiel ist umfangreich genug, um den hart erkämpften Fortschritt auch sinnvoll nutzen zu können. Zusammen mit den abwechslungsreichen Schauplätzen wird The Division 2 dadurch zum vielleicht besten Lootshooter auf dem Markt. In unserem Test vergaben wir daher 88 Punkte.

Parallel ist im PlayStation Store übrigens auch ein großer Sale namens "Juli-Rabatte" gestartet, über den wir bereits berichtet haben. Diesen findet ihr unter folgendem Link:

