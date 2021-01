The Division 2-Crossover mit Resident Evil kommt mit kostenlosen Items

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat Capcom allerhand neue Infos zu Resident Evil: Village in einem umfangreichen Showcase bekanntgegeben. Im Zuge des 25. Geburtstags der Horrorreihe wird es zudem ein Crossover mit The Division 2 geben, das schon in wenigen Tagen startet. Was das kommende Event bereithält, wollen wir euch hier verraten.

Wann startet das Resident Evil-Event? Los geht's am 2. Februar. Das Crossover endet laut Yannick Banchereau von Massive Entertainment am 15. Februar.

Holt euch jetzt diese Resident Evil-Items in The Divison 2

Für eines der Gratis-Items müsst ihr euch zu Beginn des Events lediglich mit eurem bestehenden Account in The Division 2 einloggen. Macht ihr das, wartet das RPD Outfit von Resident Evil-Protagonist Leon S. Kennedy auf euch.

Doch damit nicht genug: Laut dem The Division 2-Entwickler könnt ihr im Verlauf des Events allerhand ikonische Outfits der Klassiker-Trilogie, Waffenskins und vieles mehr abstauben. Was ihr genau dafür machen müsst, dahinter steht noch ein Fragezeichen.

Wie die Outfits uns Skins aussehen, davon könnt ihr euch im Crossover-Trailer zum Event anschauen:

Das wurde im Resi-Showcase alles gezeigt

Neben dem Crossover-Event geizte Capcom gestern wahrlich nicht mit neuen Infos zu Resident Evil: Village. So gab es nicht nur einen neuen Trailer und erstes Gameplay zu sehen, auch wurde eine PS5-exklusive Demo veröffentlicht, es gab Infos zu Serie und vieles mehr. Wollt ihr euch nochmal einen genauen Überblick verschaffen, könnt ihr das hier tun:

Holt ihr euch die Items oder habt ihr bereits einen Haken hinter The Division 2 gemacht?