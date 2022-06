Neues Cyberpunk 2077-Brettspiel mit erstem Trailer angekündigt

Das Universum von Cyberpunk 2077 wird um ein weiteres Spiel erweitert, das vom bekannten Brettspiel-Hersteller CMON stammt und auf den Namen "Gangs of Night City" hört. In Kürze soll das Spiel über eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden, zu der es vorab schon einen ersten Trailer gibt, der uns unter anderem Johnny Silverhand als Tabletop-Figur zeigt.

Gangs of Night City im ersten Trailer

Wer sich in der Brettspiel-Welt auskennt, für den ist CMON ein bekannter Name, auch, da man sich in jüngster Vergangenheit an Umsetzungen von Bloodborne oder God of War versuchte. Darüber hinaus ist der Hersteller für seine tollen Miniaturenspiele bekannt, die oft sehr detaillierte Figuren bieten.

Nun ist in Kooperation mit CD Projekt Red eine weitere offizielle Adaption in der Mache, die ihr euch hier im ersten Trailer anschauen könnt:

Kickstarter-Kampagne startet bald: Brettspiele stehen auf der bekannten Crowdfunding-Plattform in der Gunst der Backer weit oben, daher verwundert es nicht, dass auch Cyberpunk 2077: Gangs of Night City zunächst via Kickstarter finanziert wird.

Einen offiziellen Startschuss gibt es noch nicht, ihr könnt euch auf der Produktseite jedoch bereits anmelden, um rechtzeitig informiert zu werden.

Erste Infos zum Cyberpunk 2077-Brettspiel

Anzahl Spieler: 2-4

2-4 Timeline: Wenige Jahre vor Cyberpunk 2077

Wie ihr es beim Namen "Gangs of Night City" bereits erahnen könnt, geht es im Kern um die Kontrolle von Territorien auf dem Spielfeld. Jede Gang kommt dabei mit eigenen Fähigkeiten daher und kann auf drei einzigartige Charakter-Klassen zurückgreifen. Wie im Trailer zu sehen, kann auch Johnny Silverhand als Edgerunner rekrutiert werden.

Ein erster Entwurf des Spielbretts und einige weitere Infos der Entwickler ( u.a. Eric Lang) zu Gangs of Night City findet ihr in der ersten Ausgabe des Design-Tagebuchs auf der Website von CMON.

Wie gefällt euch die Idee hinter Gangs of Night City und habt ihr Lust auf ein Brettspiel im Cyberpunk 2077-Universum?