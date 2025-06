Neues Deadpool-Spiel angekündigt - mit How I Met You Mother-Star statt Ryan Reynolds

Deadpool VR wurde angekündigt.

Von der Kinoleinwand auf die Spielkonsolen: Der Marvel-Comicheld Deadpool bekommt ein neues Spiel – ein VR-Spiel. Auf der Summer Game Fest-Show mit Geoff Keighley wurde der Titel enthüllt.

Deadpool ist zurück, aber mit Neil Patrick Harris und in VR

Das letzte Deadpool-Spiel ist schon einige Jahre her. Wenn wir das Remaster von 2015 mal ausklammern, kam der letzte Titel 2013 auf die Konsolen und PC. Jetzt kommt der Sprücheklopfer mit Deadpool VR endlich ein neues Spiel, allerdings – wie der Titel schon deutlich macht – für Virtual Reality-Headsets, genauer gesagt exklusiv für Meta Quest-Brillen.

Wann erscheint das Spiel? Ende 2025

Ende 2025 Für welche Plattformen kommt es? Meta Quest 3 und Meta Quest 3S

Wie für Deadpool üblich, erwarten uns verrückte und blutige Kämpfe in einer "moralisch flexiblen Welt" voller Beleidigungen und derben Humor. Passend dazu beschwert sich der rote Söldner im Reveal-Trailer sogar selbst über sein neues Spiel: "Spider-Man bekommt Insomniac und ich kriege nur diesen Mist?"

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer zu Deadpool VR:

1:23 Barney Stinson wird zu Deadpool und beschwert sich über sein eigenes Spiel

Allerdings ist anders als erwartet nicht Schauspieler Ryan Reynolds mit am Start, sondern Neil Patrick Harris, den wir vor allem als Barney Stinson aus der Serie How I Met You Mother kennen. Er spricht "The Merc With a Mouth", also Deadpool, der eigentlich Wade Wilson heißt.

Was ist eure Meinung zu Deadpool VR? Findet ihr Neil Patrick Harris vertritt Ryan Reynolds gut?