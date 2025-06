Summer Game Fest 2025: Uhrzeit der großen Hauptshow heute Abend und alle Infos im Live-Ticker

Alle Infos zur Eröffnungsshow des Summer Game Fests im Live-Ticker.

Nachdem die State of Unreal-Show und Sonys State of Play bereits den Gaming-Event-Sommer eingeleitet haben, folgt heute Abend die Hauptshow des Summer Game Fests von Geoff Keighley. Wir begleiten alles live, damit ihr keine der neuen Ankündigungen verpasst.

Wann startet das Summer Game Fest?

Start: 5. Juni 2025, 23 Uhr deutscher Zeit

5. Juni 2025, 23 Uhr deutscher Zeit Dauer: voraussichtlich rund 2 Stunden

voraussichtlich rund 2 Stunden Inhalt: Neue Ankündigungen, Trailer und News von verschiedenen Publishern

Neue Ankündigungen, Trailer und News von verschiedenen Publishern Wo: Twitch.tv und Youtube

Alternativ könnt ihr gemeinsam mit uns die Show live anschauen. Unser FYNG-Programm von GameStar, GamePro und MeinMMO läuft in den nächsten Tagen auf Twitch.tv/gamestar, wo unsere Hosts das Geschehen mit euch kommentieren und einordnen. Heute starten wir ab 21:15 Uhr und bleiben bis zum Ende dabei.

Summer Game Fest 2025 im Live-Ticker

08:00 Uhr Heute ist der große Tag! Wir aktualisieren diesen Live-Ticker mit neuen Infos zur Show und begleiten hier das Event live, sobald es gestartet ist. Bleibt also dran, wenn ihr nichts verpassen wollt!

Welche Spiele werden heute beim Summer Game Fest gezeigt?

Eine genaue Liste mit allen Spielen für die Show heute, am Freitag, gibt es natürlich nicht. Immerhin lebt das Event auch von großen Überraschungen. Das Summer Game Fest richtet sich insgesamt an ein breites Multiplattform-Publikum, dementsprechend sind also häufig wichtige Neuankündigungen dabei.

Mögliche Spiele, die durch die Gerüchteküche geistern, sind etwa ein neues Bioshock oder Resident Evil 9. Außerdem hat der offizielle Twitter-Kanal der Show bereits ein paar Titel bestätigt. Mit dabei sind u.a. News zum Horrorspiel ILL, Dying Light: The Beast, Mecha BREAK, Splitgate 2, Mafia: The Old Country und Atomic Heart.

Was passiert noch beim Summer Game Fest?

Was euch in den kommenden Tagen sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier:

Wie üblich ist die Hauptshow nicht das einzige Event, das derzeit stattfindet. Epic Games und Sony haben ihre Shows bereits veranstaltet. Dabei wurde unter anderem eine erste Tech-Demo zu The Witcher 4 von CD Projekt Red präsentiert. Alle Ankündigungen zur PS5-State of Play findet ihr in unserer Übersicht.

Zu den weiteren Highlights zählen die Future Games Show am Samstag um 22 Uhr und der Xbox Showcase am Sonntag um 19 Uhr, bei denen ihr ebenfalls mit einer ganzen Reihe von neuen Ankündigungen und Trailern rechnen könnt.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf das Summer Game Fest in diesem Jahr? Auf welche Ankündigungen hofft ihr am meisten?