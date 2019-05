Neues FromSoft-Spiel wohl geleakt: Bloodborne-Fans müssen stark sein

Die Dark Souls-, Bloodborne- und Sekiro-Macher From Software arbeiten aktuell bekanntlich an zwei unangekündigten Spielen. Während offizielle Infos zu diesen Projekten noch auf sich warten lassen, will ein Insider jetzt mehr über einen der beiden Titel wissen. Und schenken wir den Gerüchten Glauben, dann müssen all diejenigen, die gerade sehnsüchtig auf Bloodborne 2 warten, ganz stark sein.

Was uns beim neuen FromSoftware-Spiel angeblich erwartet

Laut Insider Omnipotent (via Reddit) erwartet uns bei einem der neuen From Software-Spiele folgendes:

Das Spiel werde auf der E3 2019 enthüllt

Wie Sekiro soll es sich um ein Multiplattform-Spiel handeln, es erscheine offenbar für PS4, Xbox One und PC

Es handle sich um ein Action-RPG mit Dark Fantasy-Setting. Sci-Fi-Elemente könnten ebenfalls vorkommen: Das Spiel biete "entweder Schwerter oder Laser oder beides"

Das Spiel soll insbesondere für Souls-Veteranen aufregend sein

Bei dem Spiel handele es sich nicht um Armored Core

Bei dem Spiel handele es sich nicht um Bloodborne 2 oder ein Spiel im Bloodborne-Universum

Also kein Bloodborne-Sequel. Stimmen die Infos des Insiders, dann steht uns wohl eine komplett neue Dark Fantasy-(Sci-Fi)-Marke ins Haus.

Verlässliche Quelle? Die angeblichen Details zum neuen FromSoftware-Spiel stammen vom Insider Omnipotent, der in der Vergangenheit bezüglich FormSoft mehrmals richtig lag. So sagte er unter anderem die E3 2018-Vorstellung von Sekiro: Shadows Die Twice voraus. Dass es sich bei dem Action-Adventure um ein Multiplattform-Spiel handelt, enthüllte er ebenfalls bereits im Vorfeld.

Offiziell bestätigt sind diese Infos natürlich nicht, genießt sie also mit Vorsicht.

Übrigens: Anderen Gerüchten zufolge arbeite das japanische Studio gerade an einem Open World-Spiel, das in Zusammenarbeit mit George R.R. Martin entstehen soll, dem Autor der Game of Thrones-Bücher.

Ob FromSoftware auf der diesjährigen E3 die Katze aus dem Sack lässt, wird sich zeigen. Hier sind alle Pressekonferenzen der E3 2019 in der Übersicht.