Neues Horrorspiel-Highlight für PS5 erscheint nächste Woche: Die Großen Alten erwachen am Donnerstag!

Dieses potenzielles Horrorspiel-Highlight schickt uns in eine Stadt am Meeresgrund.

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 16. April, erscheint ein vielversprechendes neues PS5-Horrorspiel, das euch in der First-Person-Perspektive eine Jahrtausende alte Stadt voller gruseliger Geheimnisse erforschen lässt. Wenn ihr euch die physische Version noch pünktlich zum Release-Termin sichern wollt, könnt ihr sie hier bei MediaMarkt vorbestellten:

Alternativ findet ihr das Spiel auch bei Saturn. Bei Amazon hingegen ist es bislang seltsamerweise noch nicht bestellbar. Wir gehen jedoch davon aus, dass es in einigen Tagen auch dort auftauchen wird. Sobald der Händler die Bestellungen gestartet hat, dürftet ihr das Horror-Abenteuer hier finden:

Detektiv-Abenteuer in uralter Stadt: Das ist das neue PS5-Horrorspiel!

Beim Erkunden einer Bergbaustation am Grund des pazifischen Ozeans stoßt ihr auf uralte Geheimnisse.

Es geht hier um Cthulhu: The Cosmic Abyss, das natürlich, wie der Name schon verrät, auf den Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts basiert (Cthulhu ist einer der mächtigen „Großen Alten“ aus dem Lovecraft-Universum), allerdings seine eigene Story erzählt. Diese spielt im Jahr 2053, als die Rohstoffe der Welt knapp werden und Unternehmen deshalb in den Tiefen der Meere nach neuen Ressourcen suchen. Dabei machen sie jedoch manchmal unerwartete Entdeckungen.

Ihr spielt Noah, der am Grund des Pazifiks das mysteriöse Verschwinden von Bergleuten aufklären soll. Dabei stoßt ihr auf die labyrinthischen Ruinen der uralten Stadt R’lyeh und müsst schon bald erkennen, dass die Stadt vielleicht nicht so verlassen ist, wie es zunächst scheint. Ihr solltet allerdings nicht erwarten, in den Tiefen gegen Horden skurriler Monster zu kämpfen, denn Cthulhu: The Cosmic Abyss ist in erster Linie ein Erkundungsspiel, bei dem Atmosphäre und Inszenierung im Vordergrund stehen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss verfügt über umfangreiche Detektivspiel- und Rätselmechaniken.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es sich um einen reinen Walking Simulator handelt. Die Entwickler versprechen Detektivspiel-Mechaniken, die euch nach Hinweisen suchen und eure Schlussfolgerungen ziehen lassen (wobei ihr, wie es sich fürs Jahr 2053 gehört, von einer KI unterstützt werdet), sowie komplexe Rätsel und harte Entscheidungen, die den weiteren Verlauf der Handlung beeinflussen.

Cthulhu: The Cosmic Abyss dürfte also vor allem für diejenigen interessant sein, die auf kinoreife Horrorspiel-Erfahrungen im Stil von Until Dawn stehen, aber gerne noch etwas mehr Gameplay hätten, sowie natürlich für Lovecraft-Fans, die schon lange auf das Erwachen der Großen Alten in den Tiefen der Meere warten. Ob das Grusel-Abenteuer wirklich alle Hoffnungen erfüllen kann, ist zwar noch offen, doch was bisher zu sehen war, sieht jedenfalls schon mal recht gut aus.