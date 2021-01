Neues Indiana Jones-Spiel der Wolfenstein-Entwickler angekündigt

Was ein Paukenschlag zu Beginn des Jahres. Völlig aus dem Nichts hat Bethesda via Twitter ein neues Indiana Jones-Spiel mit einem kurzen Teaser angekündigt. Für die Entwicklung zuständig sind die Wolfenstein-Entwickler von Machine Games.

Den kurzen Teaser könnt ihr euch hier anschauen:

Link zum Twitter-Inhalt

Das sehen wir: Zu sehen ist der recht unordentliche Schreibtisch des berühmtesten Film-Archäologen aller Zeiten. Wir sehen Indys Schreibmaschine mit dem Machine Games-Logo, wir sehen einen Bethesda-Reisepass, wir sehen eine alte Kamera mit dem LucasFilm-Logo darauf und natürlich, natürlich sehen wir auch Indies berühmten Hut und seine Peitsche.

Das sagt Bethesda zur Indy-Ankündigung

Leider so gut wie nichts. Infos zum Release, den Plattformen oder ob das Spiel einen Bezug zu den beliebten Point 'n Click-Adventures (u.a. Fate of Atlantis) hat, gibt es derweil noch nicht. Was wir aber haben, ist die erste Aussage von Publisher Bethesda zum Spiel:

"Ein neues Indiana Jones mit einer Originalgeschichte befindet sich aktuell bei Entwickler MachineGames in Arbeit. Das Spiel wird unter der Leitung von Todd Howard und in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games produziert."

Bis wir weitere Infos zum Spiel erhalten, soll es laut Tweet noch eine Weile dauern. Jedoch wollte man schon heute die Nachricht verkünden.

Freut ihr euch auch so riesig auf eine neues Spiel mit Indy in der Hauptrolle und habt ihr noch die alten Klassiker gespielt?