Neues Kingdom Come-Spiel offiziell angekündigt - Warhorse bestätigt "neues Abenteuer"

Es geht weiter mit Kingdom Come.

Warhorse hat soeben die Katze aus dem Sack gelassen und verkündet, auf welche Spiele wir uns vom tschechischen Entwickler künftig freuen dürfen.

Auf X schreiben die Kingdom Come-Macher:

"Ihr habt die Gerüchte vielleicht schon aufgeschnappt, daher ist es jetzt an der Zeit zu enthüllen, an welchen Spielen wir gerade arbeiten.

Ein neues Kingdom Come-Abenteuer

Ein Open World-RPG aus dem Mittelerde-Universum

Wir sind darauf gespannt, euch mehr zu verraten, wenn die Zeit dafür gekommen ist."

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Autoplay

Kommt ein drittes Abenteuer mit Heinrich?

Fraglich ist bislang allerdings, ob es sich beim angekündigten Kingdome Come um das dritte Abenteuer von Heinrich handelt bzw. um ein Open World-RPG.

Genauso gut könnten Warhorse aktuell auch an einem eher kleinen Spin-Off arbeiten oder ein Spiel, das von der bekannten Open World-Formel abweicht.

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Habt ihr Bock auf ein neues Kingdom Come und was glaubt ihr? Ist es bereits Teil 3 oder kommt zunächst ein kleineres Spin-Off?