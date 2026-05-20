Neues Kingdom Come-Spiel offiziell angekündigt - Warhorse bestätigt "neues Abenteuer"

Warhorse haben soeben einen weiteren Teil von Kingdom Come bestätigt.

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Dennis Müller
20.05.2026 | 11:04 Uhr

Es geht weiter mit Kingdom Come. Es geht weiter mit Kingdom Come.

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Warhorse hat soeben die Katze aus dem Sack gelassen und verkündet, auf welche Spiele wir uns vom tschechischen Entwickler künftig freuen dürfen.

Auf X schreiben die Kingdom Come-Macher:

"Ihr habt die Gerüchte vielleicht schon aufgeschnappt, daher ist es jetzt an der Zeit zu enthüllen, an welchen Spielen wir gerade arbeiten.

  • Ein neues Kingdom Come-Abenteuer
  • Ein Open World-RPG aus dem Mittelerde-Universum

Wir sind darauf gespannt, euch mehr zu verraten, wenn die Zeit dafür gekommen ist."

Video starten 10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Kommt ein drittes Abenteuer mit Heinrich?

Fraglich ist bislang allerdings, ob es sich beim angekündigten Kingdome Come um das dritte Abenteuer von Heinrich handelt bzw. um ein Open World-RPG.

Genauso gut könnten Warhorse aktuell auch an einem eher kleinen Spin-Off arbeiten oder ein Spiel, das von der bekannten Open World-Formel abweicht.

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Habt ihr Bock auf ein neues Kingdom Come und was glaubt ihr? Ist es bereits Teil 3 oder kommt zunächst ein kleineres Spin-Off?

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