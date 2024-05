Neues One Piece-Spiel erobert die Herzen aller Fans und jetzt wünschen sie es sich auch weltweit

One Piece: Ambition stellt den Kampf zwischen Arlong und Ruffy originalgetreu dar und Fans lieben es. (Bild: © Tencent Games)

One Piece lässt Fans der Reihe einfach keine Ruhe und das auf eine gute Weise! Nicht nur nehmen der Anime und Manga mit der Egghead-Arc Fahrt auf, sondern es tut sich sogar etwas an der Gaming-Front.

Das chinesische Unternehmen Tencent Gaming veröffentlichte erst vor einigen Tagen die ersten Gameplay-Szenen ihres angekündigten One Piece-Spiels und Fans können nicht glauben, wie unglaublich gut es aussieht. Jetzt wünscht sich die Community, dass das Spiel auch auf den internationalen Markt kommt.

One Piece: Ambitions hat noch kein Releasedatum und kommt nur für Mobile

Das neue One Piece-Spiel wurde bereits 2021 unter dem Codenamen One Piece: Project Fighter von den chinesischen Entwickler*innen angekündigt und trägt nun den offiziellen Namen One Piece: Ambitions. Leider muss auch betont werden, dass es sich hierbei um ein Spiel handelt, das bisher nur für Smartphones entwickelt wird.

Es gibt keinerlei Informationen zu einem PC oder Konsolen-Release. Auch das Releasedatum bleibt unbekannt.

Bei One Piece: Ambitions handelt es sich um ein klassisches 2D-Kampfspiel mit Figuren aus der Serie. Die Arenen sind direkt an die unterschiedlichen Schauplätze aus der Welt der Piraten angelehnt und wie es sich für Mobile-Spiele (leider) gehört, gibt es auch ein Gacha-System, bei dem ihr neue Charaktere freischalten könnt. Die Zwischensequenzen werden in Unreal Engine 4 entwickelt.

Was ist Gacha? Gacha ist eine Spiel-Mechanik, die oft in Smartphone-Spielen vorkommt und ist genau genommen nichts anderes als Glücksspiel. Spieler*innen können durch das Kaufen und Öffnen von bestimmten Gegenständen im Spiel, wie die Lootboxen in Overwatch, neue Charaktere freischalten. Dabei ist es dem Zufall überlassen, welche Charaktere man bekommt. Diese In-Game Boxen, Tickets oder andere Gegenstände zum Freischalten der Figuren können entweder durch reales Echtgeld gekauft oder durch die In-Game Währung erspielt werden.

Das gehypte neue Spiel befindet sich zusätzlich auch noch in der geschlossenen Beta-Phase und ist erstmal nur für den chinesischen Markt geplant, aber Fans sind sich einig: Das Spiel sieht großartig aus und sie wollen einen globalen Release!

Fans feiern den neuen One Piece-Ableger und wünschen ihn sich auch weltweit

Auf den sozialen Medien machen bereits einige Cutscenes aus dem Spiel die Runde und Fans können kaum glauben, wie unglaublich gut die Inszenierung der beliebten Figuren umgesetzt wurde.

One Piece-Fan und Twitter/X-Nutzer*in @v2TokyoGhost veröffentlichte am 19. Mai eine kleine Szene aus dem Spiel und scheint fassungslos darüber zu sein, dass das nur ein Mobile-Spiel sein soll.

Im verlinktem Video hatte Tencent es geschafft, fast originalgetreu den Kampf zwischen Ruffy und Arlong nachzustellen und das mit unglaublich guter Grafik. Auch in den Kommentaren wird das Spiel hoch gelobt für die Optik. Fans der Serie wünschen sich , dass die Konsolenspiele von One Piece sich eine Scheibe davon abschneiden würden.

Wir haben einige Kommentare für euch rausgesucht:

"Dieser geile Scheiß ist besser als die Konsolenspiele." Von @EBK_Koff

"Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich bin aufgeregt für ein Smartphone-Spiel." Von @nazodude

"Warum sieht das so verdammt gut aus?!!!" @B3N_jackass

Auf Nachfrage nach Gameplay hat ein anderer One Piece-Fan und Twitter/X-Nutzer*in owenqaazz Bilder zum Startbildschirm und diverse andere Einblicke in das Spiel veröffentlicht, die ihr hier einsehen könnt:

Die Reaktionen in der Community bleiben größtenteils positiv, wenn auch noch etwas vorsichtig, da es sich um ein Mobile-Spiel handelt. Fans finden es bedauerlich, dass das neue One Piece-Spiel bisher nur für den chinesischen Markt geplant ist. Ein globaler Release ist jedoch nicht ausgeschlossen, da das Entwicklerstudio bereits in der Vergangenheit einige ihrer Spiele weltweit veröffentlicht hat.

Wie steht ihr zu diesem neuen Spiel von One Piece und welcher Anime verdient eurer Meinung nach eine gute Videospielumsetzung?