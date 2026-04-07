Finsteres PS5-Soulslike angekündigt: Einer der größten Überraschungshits des Genres wird fortgesetzt!

Ein Soulslike-Überraschungshit kehrt mit einem Nachfolger auf PS5 zurück - sieht richtig gut aus!

Ein Soulslike-Überraschungshit aus dem Jahr 2020, der nicht nur durch seine finstere Welt und die harten Bosskämpfe, sondern auch durch eine innovative Gameplay-Idee begeistert hat, wird bald fortgesetzt. Die PS5-Version des Action-Rollenspiels könnt ihr euch bei Amazon jetzt bereits mit Preisgarantie sichern. Falls sie vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr also automatisch weniger:

Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es bislang nicht, das Spiel soll aber noch 2026 erscheinen. Neben der oben verlinkten Standard-Version wird es übrigens auch die sogenannte Revered Edition geben, die zusätzlich zum Vorbestellerbonus ein Steelbook, ein Artbook und weitere Extras enthält. Diese ist hier in Deutschland bislang exklusiv bei MediaMarkt und bei Saturn bestellbar:

Finster, hart und schnell: Das ist das neue Soulslike-Rollenspiel für PS5!

Das Kampfsystem von Mortal Shell 2 soll ein gutes Stück schneller sein als im Vorgänger, eine Ausdauerleiste gibt es hier nicht.

Es geht hier um Mortal Shell II, Nachfolger des Soulslike-Überraschungshits aus 2020, der dessen einzigartige Spielidee übernimmt: Ihr spielt ein für sich genommen eher zerbrechliches Wesen, das jedoch die Körper gefallener Krieger übernehmen kann, mitsamt ihren Fähigkeiten. Das sorgt für eine ungewohnte Flexibilität, denn so könnt ihr innerhalb eines Durchgangs mit ganz verschiedenen Spielstilen experimentieren.

Ansonsten dürfte Mortal Shell 2 wie sein Vorgänger auf die klassischen Soulslike-Tugenden setzen, darunter spannende, nahkampfbetonte Gefechte und harte, spektakulär inszenierte Bossgegner. Im Vergleich zu anderen Soulslikes galt Mortal Shell übrigens als etwas einfacher aufgrund der effektiven Block-Mechanik. Ob es diese unverändert in Teil 2 geschafft hat, ist jedoch noch offen. Das Kampfsystem scheint diesmal nämlich schneller und offensiver zu sein, eine Ausdauerleiste gibt es nicht mehr.

Die Welt von Mortal Shell 2 ist gewohnt düster.

Natürlich wird auch wieder eine düstere, geheimnisvolle Spielwelt geboten. Mortal Shell 2 setzt dabei auf eine kompakte und labyrinthische Open World, deren verfallene Tempelruinen, finstere Wälder und gruselige Gräber in den bisherigen Trailern optisch schon mal einen sehr guten Eindruck machen. In dieser Welt sollt ihr auf 60 verschiedene Dungeons voller harter Herausforderungen stoßen.

Viel mehr ist über Mortal Shell 2 noch nicht bekannt. Letztendlich brauchen die Entwickler aber ohnehin nicht viel mehr zu tun, als die guten Ideen und soliden Grundlagen des ersten Teils konsequent auszubauen, um aus dem damaligen Überraschungserfolg einen richtig großen Hit zu machen. Schließlich war schon Mortal Shell im Kern ein tolles Soulslike-Rollenspiel, dem nur noch Feinschliff und ein höheres Produktionsbudget gefehlt haben, um ganz oben mitspielen zu können.