Neues Silent Hill ist angeblich PS5-Exclusive & soll bald gezeigt werden

Die Silent Hill-Serie pausiert seit mittlerweile über acht Jahren. Doch offenbar könntet sich die Horror-Reihe bald mit einem echten Paukenschlag zurückmelden: Und das zudem als Exklusivtitel für die PlayStation 5.

Zumindest, wenn es nach dem mutmaßlichen Branchen-Insider Dusk Golem geht. Der hat eine ganze Reihe von Informationen über das neue Silent Hill geteilt, dass sich angeblich gerade schon in Entwicklung befindet.

Ziemlich überraschend: Es soll sich um ein PS5-Exclusive handeln und derzeit bei Sony Japan Studios in der Mache sein. Sollte das stimmen, wäre das ein ordentlicher Exklusiv-Zugpferd für Sonys neue Konsole.

Alte Silent Hill-Recken angeblich an Bord

Zumal angeblich mit Keichiro Toyama (Director), Akira Yaomoka (Musik) und Masahiro Ito (Art-Design) die wohl wichtigsten Personen hinter den Original-Spielen am Titel arbeiten, was auf eine Ausrichtung wie in den ersten Teilen hindeuten könnte.

Dusk Golem betont, dass es nicht bei dem Spiel nicht um ein Remake des ersten Teils handeln soll, sondern um einen Soft Reboot. Dadurch soll das neue Silent Hill auch für Einsteiger in die Serie geeignet sein.

Aktuell befinde sich das Spiel bereits in einem spielbaren Zustand, eine Demo soll bereits kurz nach dem mutmaßlich im Juni stattfindenden PS5-Spiele-Reveal stattfinden, so Dusk Golem.

Wie vertrauenswürdig ist die Quelle?

Dusk Golem gilt als eine verlässliche Quelle in der Branche. Er berichtet regelmäßig auch über Resident Evil, sagte unter anderem die Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 korrekt voraus. Es könnte also durchaus etwas an seinen Prognosen dran sein.

Gerüchte um neues Silent Hill schon länger

Auch uns würde es aufgrund der zahllosen Gerüchte in der Vergangenheit nicht wundern, wenn irgendwo gerade an einem neuen Silent Hill gearbeitet wird. Anfang des Jahres gab es etwa Spekulationen um gleich zwei neue Teile (Soft Reboot und Episoden-Spiel), und auch eine Versöhnung von Hideo Kojima und Konami wurde spekuliert. Kojima hatte vor Death Stranding an Silent Hills gearbeitet, dessen Entwicklung aber abgebrochen wurde.

Dusk Golem betont allerdings, dass es sich bei dem von ihm gemeinten Spiel explizit nicht um einen Hideo Kojima-Titel handeln soll. Sondern eben um das mutmaßliche PS5-Exclusive.

Was würdet ihr von einem PS5-exklusiven Silent Hill halten?