Neues Star-Wars-Spiel für PS5 & PC kommt bald: Collector's Edition ab jetzt bestellbar!

Ab jetzt könnt ihr euch die Collector's Edition des nächsten großen Star-Wars-Spiels sichern!

Rund fünf Monate müssen wir noch warten: Am 6. Oktober erscheint das nächste große Star-Wars-Spiel für PS5, PC und Xbox Series. Die Collector's Edition, die unter anderem ein Landspeeder-Modell, ein Steelbook, ein großes physisches Banner und auch eine Reihe zusätzlicher In-Game-Gegenstände liefert, könnt ihr jetzt bereits für alle drei Plattformen bei Amazon vorbestellen:

Die digitalen Extras werdet ihr euch auch mit der Deluxe Edition sichern können. Selbst mit der Standard-Version könnt ihr immerhin noch einen Vorbesteller-Bonus bekommen, der in einem speziellen Banner und einer Lackierung für euer Fahrzeug besteht. Leider sind diese beiden Versionen bei Amazon bislang noch nicht vorbestellbar, jedoch kann sich das jeden Moment ändern, denn die Shopseiten hat der Händler schon gestartet:

Bei allen drei Versionen bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte der Preis bis zum Release noch sinken, zahlt ihr automatisch weniger. Die Deluxe und die Standard Edition könnt ihr übrigens natürlich auch rein digital kaufen, hierfür sind Vorbestellungen zum Teil bereits möglich.

Das ist das neue Star-Wars-Spiel für PS5, PC und Xbox!

Hier seht ihr die Inhalte der Star Wars: Galactic Racer Collector's Edition im Überblick.

Es geht hier um Star Wars: Galactic Racer, ein Rennspiel, das nostalgische Erinnerungen an den Star Wars Podracer weckt, obwohl es einen etwas anderen Weg einschlägt: Mit Landspeedern, Speeder Bikes, Skimspeedern und Pods nehmt ihr an der sogenannten Galaktischen Liga teil. Dabei handelt es sich um eine Organisation für nicht genehmigte Rennen, die nach dem Fall des Imperiums im gesetzlosen Outer Rim entstanden ist.

Dementsprechend rau soll es auf den abwechslungsreichen Rennstrecken, die euch auf die unterschiedlichsten Planeten von Tatooine bis Lantaana führen und im bisher gezeigten Material bereits ordentlich Star-Wars-Atmosphäre versprühen, zugehen: Gegner zu rammen und von der Strecke zu drängen, ist hier eine legitime und oft genutzte Strategie. Alle Fahrzeugklassen sollen sich völlig unterschiedlich steuern und dadurch ganz verschiedene Taktiken ermöglichen.

1:31 Star Wars: Galactic Racer angekündigt - verspricht Pod-Rennen wie damals auf N64 und PS1

Autoplay

Für alle, die am liebsten im Singleplayer spielen, wird Star Wars: Galactic Racer eine richtige Story-Kampagne bieten, die euch in die Rolle des Einzelgängers Shade schlüpfen lässt, welcher in der von Verbrecher-Syndikaten mitfinanzierten und von Intrigen und Konkurrenzkämpfen beherrschten Liga nach Ruhm und Reichtum strebt. Auf lange Sicht dürften jedoch die Multiplayer-Rennen den meisten Spaß bieten.