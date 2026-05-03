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Neues Star-Wars-Spiel für PS5 & PC kommt bald: Collector's Edition ab jetzt bestellbar!

Es sind nur noch ein paar Monaten bis zum nächsten großen Star-Wars-Spiel für PS5, Xbox und PC. Ab jetzt könnt ihr euch bereits die Collector's Edition mit dem Modell eines Landspeeders sichern!

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GamePro Deals
03.05.2026 | 11:12 Uhr


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Ab jetzt könnt ihr euch die Collectors Edition des nächsten großen Star-Wars-Spiels sichern! Ab jetzt könnt ihr euch die Collector's Edition des nächsten großen Star-Wars-Spiels sichern!

Rund fünf Monate müssen wir noch warten: Am 6. Oktober erscheint das nächste große Star-Wars-Spiel für PS5, PC und Xbox Series. Die Collector's Edition, die unter anderem ein Landspeeder-Modell, ein Steelbook, ein großes physisches Banner und auch eine Reihe zusätzlicher In-Game-Gegenstände liefert, könnt ihr jetzt bereits für alle drei Plattformen bei Amazon vorbestellen:

Neues Star-Wars-Spiel jetzt in der Collector's Edition sichern!

Die digitalen Extras werdet ihr euch auch mit der Deluxe Edition sichern können. Selbst mit der Standard-Version könnt ihr immerhin noch einen Vorbesteller-Bonus bekommen, der in einem speziellen Banner und einer Lackierung für euer Fahrzeug besteht. Leider sind diese beiden Versionen bei Amazon bislang noch nicht vorbestellbar, jedoch kann sich das jeden Moment ändern, denn die Shopseiten hat der Händler schon gestartet:

Neues Star-Wars-Spiel in der Deluxe Edition vorbestellen!
Neues Star-Wars-Spiel in der Standard Edition schnappen!

Bei allen drei Versionen bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte der Preis bis zum Release noch sinken, zahlt ihr automatisch weniger. Die Deluxe und die Standard Edition könnt ihr übrigens natürlich auch rein digital kaufen, hierfür sind Vorbestellungen zum Teil bereits möglich.

Das ist das neue Star-Wars-Spiel für PS5, PC und Xbox!

Hier seht ihr die Inhalte der Star Wars: Galactic Racer Collectors Edition im Überblick. Hier seht ihr die Inhalte der Star Wars: Galactic Racer Collector's Edition im Überblick.

Es geht hier um Star Wars: Galactic Racer, ein Rennspiel, das nostalgische Erinnerungen an den Star Wars Podracer weckt, obwohl es einen etwas anderen Weg einschlägt: Mit Landspeedern, Speeder Bikes, Skimspeedern und Pods nehmt ihr an der sogenannten Galaktischen Liga teil. Dabei handelt es sich um eine Organisation für nicht genehmigte Rennen, die nach dem Fall des Imperiums im gesetzlosen Outer Rim entstanden ist.

Neues Star-Wars-Rennspiel jetzt schnappen!

Dementsprechend rau soll es auf den abwechslungsreichen Rennstrecken, die euch auf die unterschiedlichsten Planeten von Tatooine bis Lantaana führen und im bisher gezeigten Material bereits ordentlich Star-Wars-Atmosphäre versprühen, zugehen: Gegner zu rammen und von der Strecke zu drängen, ist hier eine legitime und oft genutzte Strategie. Alle Fahrzeugklassen sollen sich völlig unterschiedlich steuern und dadurch ganz verschiedene Taktiken ermöglichen.

Video starten 1:31 Star Wars: Galactic Racer angekündigt - verspricht Pod-Rennen wie damals auf N64 und PS1

Für alle, die am liebsten im Singleplayer spielen, wird Star Wars: Galactic Racer eine richtige Story-Kampagne bieten, die euch in die Rolle des Einzelgängers Shade schlüpfen lässt, welcher in der von Verbrecher-Syndikaten mitfinanzierten und von Intrigen und Konkurrenzkämpfen beherrschten Liga nach Ruhm und Reichtum strebt. Auf lange Sicht dürften jedoch die Multiplayer-Rennen den meisten Spaß bieten.

Star Wars: Galactic Racer Collector's Edition jetzt sichern!
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